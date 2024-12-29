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  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
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  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
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  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
  • Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 1000Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση

S1231/41

4
| (1059) Κριτικές
Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο
Η ξυριστική μηχανή Philips Series 1000 προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα σε προσιτή τιμή, με αυτοακονιζόμενες λεπίδες PowerCut και πλήρως πλενόμενα μέρη.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Καθαρό ξύρισμα, χωρίς κόπο

  • Λεπίδες PowerCut

  • Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού

  • Χρήση με και χωρίς καλώδιο

Γλιστράει εύκολα στο δέρμα σας για λείο και ομοιόμορφο φινίρισμα

Γλιστράει εύκολα στο δέρμα σας για λείο και ομοιόμορφο φινίρισμα

Ξυριστική μηχανή Philips για καθαρό και εύκολο φινίρισμα. Οι 27 λεπίδες PowerCut κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος, προσφέροντας απαλό και ομοιόμορφο ξύρισμα, κάθε φορά. 

Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας

Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας

Η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την ομοιόμορφη επαφή με το δέρμα σας χωρίς να το γδέρνει. Οι κεφαλές 4D Flex λυγίζουν και περιστρέφονται σε 4 κατευθύνσεις για καθαρό ξύρισμα κάθε φορά.

Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού για εύκολο καθαρισμό

Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού για εύκολο καθαρισμό

Καθαρίστε την ξυριστική μηχανή με το πάτημα ενός κουμπιού. Η ξυριστική κεφαλή ανοίγει με το πάτημα ενός κουμπιού και ξεπλένεται με νερό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1059

Κριτικές

29/12/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

πολυ καλη ξυριστικη

ξυριζει καλα, πολυ καλη ξυριστικη μηχανη με βαθυ ξυρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

17/07/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καλό πιάσιμο και καλό αποτέλεσμα

Πολύ καλό πιάσιμο στο χέρι. Η μπαταρία αντέχει αρκετά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

24/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Αυτό τό προϊόν εχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής

Η παράδοση τής PHILIPS στίς ξυριστικές μηχανές προσώπου. Τίς χρησιμοποιώ από τά πρώτα της μοντέλα από τό 1970.

Πλεονεκτήματα

Βαθύ ξύρισμα χωρίς ερεθισμούς.

Μειονεκτήματα

Κανένα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.