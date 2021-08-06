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  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα
  • Άνετο και εύκολο ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 1000Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

S1110/04

3.9
| (195) Κριτικές
Άνετο και εύκολο ξύρισμα
Με την ξυριστική μηχανή Series 1000 απολαμβάνετε εύκολο και άνετο ξύρισμα σε προσιτή τιμή. Κεφαλές Flex 4 κατευθύνσεων και σύστημα λεπίδων ComfortCut για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Το βαθύτερο ξύρισμα στην περιοχή του λαιμού, στην κατηγορία της*

Άνετο και εύκολο ξύρισμα

  • Σύστημα λεπίδων CloseCut

  • Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων

  • Πτυσσόμενο τρίμερ

Ανθεκτικές και αυτοακονιζόμενες λεπίδες για βαθύ ξύρισμα

Ανθεκτικές και αυτοακονιζόμενες λεπίδες για βαθύ ξύρισμα

Απολαύστε ξύρισμα χωρίς κόπο. Οι ανθεκτικές λεπίδες CloseCut ακονίζονται καθώς ξυρίζεστε, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων για εύκολο ξύρισμα σε κάθε καμπύλη

Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων για εύκολο ξύρισμα σε κάθε καμπύλη

Οι ευέλικτες κεφαλές με 4 ανεξάρτητες κινήσεις προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας, για εύκολο ξύρισμα ακόμα και στο λαιμό αλλά και το πηγούνι.

Ανοίξτε πατώντας το κουμπί. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού.

Ανοίξτε πατώντας το κουμπί. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού.

Απλώς ανοίξτε την κεφαλή και αφαιρέστε τις τρίχες με το παρεχόμενο βουρτσάκι καθαρισμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

195

Κριτικές

06/08/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Αγαπημένη μηχανή προσώπου

Την έχω αγοράσει δύο φορές! Την χρησιμοποιώ χρόνια. Την προηούμενη την άλλαξα γιατί την χρησιμοποίησα αρκετά χρόνια με τα ίδια ξυραφάκια (ναι ακόμα ξύριζαν!). Μετά είδα τις τιμές των ανταλλακτικών και την τιμή της μηχανής στο Black Friday και ήταν καλύτερη επιλογή να αγοράσω κανούργια μηχανή παρά ανταλλακτικό. Είναι φοβερή μηχανή για τα λεφτά της, ίσως η καλύτερη (για μένα). Θα την αγόραζα και 3η φορά αλλά ακόμα ξυρίζει υπέροχα!!!

Πλεονεκτήματα

Ποιότητα, βάθος ξυρίσματος, καθόλου ερεθισμοί, βελούδινη άισθηση στο ξύρισμα

Μειονεκτήματα

Ανταλλατκικά ξυραφάκια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

This must be the best value shaver on the market

This shaver is comfortable to hold, quiet to use but most importantly very efficient.

Πλεονεκτήματα

as above

Μειονεκτήματα

none that I can find

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Close Shave

Great value for the money. I get an excellent close shave and the razor is lovely and light.

Πλεονεκτήματα

Nice lines and easy to operate and clean.

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες ξυριστικές μηχανές με πλέγμα και περιστροφικές κεφαλές