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Μη διαθέσιμο πλέον
S1110/04
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Σύστημα λεπίδων CloseCut
Ευέλικτες κεφαλές 4 κατευθύνσεων
Πτυσσόμενο τρίμερ
Απολαύστε ξύρισμα χωρίς κόπο. Οι ανθεκτικές λεπίδες CloseCut ακονίζονται καθώς ξυρίζεστε, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
Οι ευέλικτες κεφαλές με 4 ανεξάρτητες κινήσεις προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας, για εύκολο ξύρισμα ακόμα και στο λαιμό αλλά και το πηγούνι.
Απλώς ανοίξτε την κεφαλή και αφαιρέστε τις τρίχες με το παρεχόμενο βουρτσάκι καθαρισμού.
3.9
από 5
195
Κριτικές
npapazoglou
06/08/2021
Ελλάδα
Αγαπημένη μηχανή προσώπου
Την έχω αγοράσει δύο φορές! Την χρησιμοποιώ χρόνια. Την προηούμενη την άλλαξα γιατί την χρησιμοποίησα αρκετά χρόνια με τα ίδια ξυραφάκια (ναι ακόμα ξύριζαν!). Μετά είδα τις τιμές των ανταλλακτικών και την τιμή της μηχανής στο Black Friday και ήταν καλύτερη επιλογή να αγοράσω κανούργια μηχανή παρά ανταλλακτικό. Είναι φοβερή μηχανή για τα λεφτά της, ίσως η καλύτερη (για μένα). Θα την αγόραζα και 3η φορά αλλά ακόμα ξυρίζει υπέροχα!!!
Πλεονεκτήματα
Ποιότητα, βάθος ξυρίσματος, καθόλου ερεθισμοί, βελούδινη άισθηση στο ξύρισμα
Μειονεκτήματα
Ανταλλατκικά ξυραφάκια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στεγνού ξυρίσματος
Gitster
30/06/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
This must be the best value shaver on the market
This shaver is comfortable to hold, quiet to use but most importantly very efficient.
Πλεονεκτήματα
as above
Μειονεκτήματα
none that I can find
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
30/06/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Close Shave
Great value for the money. I get an excellent close shave and the razor is lovely and light.
Πλεονεκτήματα
Nice lines and easy to operate and clean.
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver
Σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες ξυριστικές μηχανές με πλέγμα και περιστροφικές κεφαλές