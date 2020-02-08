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Μη διαθέσιμο πλέον
RQ12/50
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.
UltraTrack
Ανταλλακτική μονάδα
Οι κεφαλές GyroFlex 3D ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του και ελαχιστοποιούν την πίεση και τους ερεθισμούς του δέρματος.
Απολαύστε βαθύ ξύρισμα που ελαχιστοποιεί τους ερεθισμούς. Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει 3 εξειδικευμένα σχέδια: εσοχές για κανονικές τρίχες, κανάλια για μακριές ή επίπεδες τρίχες και οπές για τα πιο κοντά γένια του προσώπου σας.
Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.
2.8
από 5
336
Κριτικές
08/02/2020
United Kingdom
Best ever shave after 60 years of philishaving.
I bought this replacement head in October 2019, having tried (not for long) cheaper imitations. It's brilliant; closer shave achieved more quickly and effortlessly; longer gaps between washes. Earlier reviews are incomprehensible in the light of my experience, so I guess there must have been some recent modifications. I can't normally be bothered to write reviews but every time I shave now I tell myself that I really ought to spread the good news.
Πλεονεκτήματα
Quick easy really close shave.
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ12/70 Shaving unit
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ12/70 Shaving unit
Ημερομηνία χρήσης 2019-10-08
Dickiedot
19/09/2017
United Kingdom
Philips Shaver series 9000 Shaving heads
These shaver heads were brilliant on the first 10/12 shaves they are getting progressively worse, shame really, I love the shaver. The docking station with the cleaning fluid has stopped working to, really bad news Richard
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ12/70 Shaving unit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ12/70 Shaving unit
Genie36
08/01/2016
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent product as always
This is an excellent product as Phillips product always are. Would not dream of having any other brand.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ12/60 Shaving unit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για RQ12/60 Shaving unit