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Μη διαθέσιμο πλέον

Μονάδα ξυρίσματος

RQ12/40

2.8

| (336) Κριτικές

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Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση της ξυριστικής μηχανής Philips, αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια.

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Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.8

από 5

336

Κριτικές

08/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best ever shave after 60 years of philishaving.

I bought this replacement head in October 2019, having tried (not for long) cheaper imitations. It's brilliant; closer shave achieved more quickly and effortlessly; longer gaps between washes. Earlier reviews are incomprehensible in the light of my experience, so I guess there must have been some recent modifications. I can't normally be bothered to write reviews but every time I shave now I tell myself that I really ought to spread the good news.

Πλεονεκτήματα

Quick easy really close shave.

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ12/70 Shaving unit

Ημερομηνία χρήσης 2019-10-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ12/70 Shaving unit

Ημερομηνία χρήσης 2019-10-08

19/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Philips Shaver series 9000 Shaving heads

These shaver heads were brilliant on the first 10/12 shaves they are getting progressively worse, shame really, I love the shaver. The docking station with the cleaning fluid has stopped working to, really bad news Richard

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ12/70 Shaving unit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ12/70 Shaving unit

08/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent product as always

This is an excellent product as Phillips product always are. Would not dream of having any other brand.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ12/60 Shaving unit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για RQ12/60 Shaving unit

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