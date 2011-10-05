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Μη διαθέσιμο πλέον
Η απόλυτη εμπειρία ξυρίσματος
Το πιο εξελιγμένο ξύρισμα από τη Philips και την ξυριστική μηχανή SensoTouch 3D RQ1260 σάς προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ξυρίσματος. Το σύστημα GyroFlex 3D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας και ξυρίζει και την τελευταία τρίχα με λίγες μόλις κινήσεις, χάρη στις κεφαλές UltraTrack.
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Σύστημα UltraTrack και GyroFlex 3D
60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρα
Τρίμερ ακριβείας
Σύστημα Jet Clean
Οι κεφαλές GyroFlex 3D ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του και ελαχιστοποιούν την πίεση και τους ερεθισμούς του δέρματος.
Απολαύστε βαθύ ξύρισμα που ελαχιστοποιεί τους ερεθισμούς. Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει 3 εξειδικευμένα σχέδια: εσοχές για κανονικές τρίχες, κανάλια για μακριές ή επίπεδες τρίχες και οπές για τα πιο κοντά γένια του προσώπου σας.
Το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα σας επιτρέπει να επιλέξετε το ξύρισμα που προτιμάτε. Μπορείτε να απολαύσετε ένα άνετο στεγνό ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα με τζελ ή αφρό ξυρίσματος, για ακόμα πιο απαλά αποτελέσματα.
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4.4
από 5
237
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Smoothie
05/10/2011
United Kingdom
The best dry shave I have ever had - honestly !
I was sceptical because it looks so different from all the shavers I have ever had before but I was convinced even before I had finished my first shave ! The heads design follows convex and concave contours of the face much closer than anything I've experienced. The result gives the closest and smoothest finish. The overall design is ergonomic and easy in use. No need to apply pressure to the face - just watch the on-line video and replicate ! Brilliant piece of kit.
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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet and dry electric shaver
superwell
03/10/2011
United Kingdom
Excellent, easy to use shaver.
This shaver reaches the areas that others do not. Very quick to re-charge and excellent ease of use.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet and dry electric shaver
TANGLEFOOT
02/10/2011
United Kingdom
1ST CLASS PRODUCT/GREAT DESIGN
I BOUGHT MY FIRST PHILISHAVE IN 1954, A TWO HEADED MODEL. THEY ARE BY FAR THE BEST ON THE MARKET, AND I HAVE FOLLOWED THEIR IMPROVEMENTS THROUGH THE YEARS ONLY BRIEFLY DIVERTING. THIS PRESENT MODEL IS SO SMOOTH AND QUIET IT IS A TOP QUALITY PRODUCT. BEST SHAVE EVER.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/17 Wet and dry electric shaver