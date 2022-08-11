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Μη διαθέσιμο πλέον
Η απόλυτη εμπειρία ξυρίσματος
Το πιο εξελιγμένο ξύρισμα από τη Philips και την ξυριστική μηχανή SensoTouch 3D RQ1250 σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ξυρίσματος. Το σύστημα GyroFlex 3D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας και ξυρίζει και την τελευταία τρίχα με μερικές κινήσεις, χάρη στις κεφαλές UltraTrack.
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Σύστημα UltraTrack και GyroFlex 3D
50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Τρίμερ ακριβείας
Οι κεφαλές GyroFlex 3D ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του και ελαχιστοποιούν την πίεση και τους ερεθισμούς του δέρματος.
Απολαύστε βαθύ ξύρισμα που ελαχιστοποιεί τους ερεθισμούς. Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει 3 εξειδικευμένα σχέδια: εσοχές για κανονικές τρίχες, κανάλια για μακριές ή επίπεδες τρίχες και οπές για τα πιο κοντά γένια του προσώπου σας.
Το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα σας επιτρέπει να επιλέξετε το ξύρισμα που προτιμάτε. Μπορείτε να απολαύσετε ένα άνετο στεγνό ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα με τζελ ή αφρό ξυρίσματος, για ακόμα πιο απαλά αποτελέσματα.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.3
από 5
1002
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Brath
11/08/2022
United Kingdom
Good
Greet expérience . Good qualité , value and worthy to monéy
Πλεονεκτήματα
Good
Μειονεκτήματα
No
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet and dry electric shaver
Ημερομηνία χρήσης 2022-07-11
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet and dry electric shaver
Ημερομηνία χρήσης 2022-07-11
KAYWAL
22/05/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
GREAT SHAVER
my sixth Phillips shaver and the second at this level gives an excellent shave and is very comfortable and easy to use
Πλεονεκτήματα
best shave ever
Μειονεκτήματα
charger plug does not fit my bathroom socket
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet and dry electric shaver
Ημερομηνία χρήσης 2020-04-22
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet and dry electric shaver
Ημερομηνία χρήσης 2020-04-22
Jon42
18/01/2018
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Quality Shaver
Have been using Philips Dry Shavers for over 40 years this model is the best yet. Very comfortable shave with no irritation
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet and dry electric shaver