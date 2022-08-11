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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 9000 SensoTouchΗλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

RQ1250/16

4.3

| (1002) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Η απόλυτη εμπειρία ξυρίσματος

Το πιο εξελιγμένο ξύρισμα από τη Philips και την ξυριστική μηχανή SensoTouch 3D RQ1250 σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ξυρίσματος. Το σύστημα GyroFlex 3D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας και ξυρίζει και την τελευταία τρίχα με μερικές κινήσεις, χάρη στις κεφαλές UltraTrack.

Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με σύστημα GyroFleX 3D

Η απόλυτη εμπειρία ξυρίσματος

  • Σύστημα UltraTrack και GyroFlex 3D

  • 50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας

  • Τρίμερ ακριβείας

Το σύστημα GyroFlex 3D της Philips προσαρμόζεται άψογα σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας

Το σύστημα GyroFlex 3D της Philips προσαρμόζεται άψογα σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας

Οι κεφαλές GyroFlex 3D ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, προσαρμόζονται σε κάθε καμπύλη του και ελαχιστοποιούν την πίεση και τους ερεθισμούς του δέρματος.

Οι κεφαλές UltraTrack εντοπίζουν κάθε τρίχα με λίγες μόνο κινήσεις

Οι κεφαλές UltraTrack εντοπίζουν κάθε τρίχα με λίγες μόνο κινήσεις

Απολαύστε βαθύ ξύρισμα που ελαχιστοποιεί τους ερεθισμούς. Η ξυριστική κεφαλή διαθέτει 3 εξειδικευμένα σχέδια: εσοχές για κανονικές τρίχες, κανάλια για μακριές ή επίπεδες τρίχες και οπές για τα πιο κοντά γένια του προσώπου σας.

Κάλυμμα Aquatec για άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Κάλυμμα Aquatec για άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

Το κάλυμμα Aquatec για υγρό και στεγνό ξύρισμα σας επιτρέπει να επιλέξετε το ξύρισμα που προτιμάτε. Μπορείτε να απολαύσετε ένα άνετο στεγνό ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα με τζελ ή αφρό ξυρίσματος, για ακόμα πιο απαλά αποτελέσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

1002

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

11/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Good

Greet expérience . Good qualité , value and worthy to monéy

Πλεονεκτήματα

Good

Μειονεκτήματα

No

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet and dry electric shaver

Ημερομηνία χρήσης 2022-07-11

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet and dry electric shaver

Ημερομηνία χρήσης 2022-07-11

22/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

GREAT SHAVER

my sixth Phillips shaver and the second at this level gives an excellent shave and is very comfortable and easy to use

Πλεονεκτήματα

best shave ever

Μειονεκτήματα

charger plug does not fit my bathroom socket

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet and dry electric shaver

Ημερομηνία χρήσης 2020-04-22

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet and dry electric shaver

Ημερομηνία χρήσης 2020-04-22

18/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Quality Shaver

Have been using Philips Dry Shavers for over 40 years this model is the best yet. Very comfortable shave with no irritation

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet and dry electric shaver

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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