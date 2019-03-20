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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 7000 SensoTouchΜονάδα ξυρίσματος

RQ11/50

3.7

| (73) Κριτικές

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.

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Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα

  • Λεπίδες DualPrecision

  • Ανταλλακτική μονάδα

  • Για το SensoTouch 2D (RQ11xx)

Ανταλλακτικές κεφαλές για ξυριστικές μηχανές SensoTouch 2D

Ανταλλακτικές κεφαλές για ξυριστικές μηχανές SensoTouch 2D

Οι ανταλλακτικές κεφαλές RQ11 είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές SensoTouch 2D (RQ11xx).

Το σύστημα GyroFlex 2D προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου σας

Το σύστημα GyroFlex 2D προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου σας

Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.

Ξυριστικές μηχανές με Super Lift&Cut Action

Ξυριστικές μηχανές με Super Lift&Cut Action

Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

73

Κριτικές

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Close shave

I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

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