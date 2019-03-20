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Μη διαθέσιμο πλέον
RQ11/50
Βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.
Λεπίδες DualPrecision
Ανταλλακτική μονάδα
Για το SensoTouch 2D (RQ11xx)
Οι ανταλλακτικές κεφαλές RQ11 είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές SensoTouch 2D (RQ11xx).
Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.
Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.
3.7
από 5
73
Κριτικές
Nojob
20/03/2019
United Kingdom
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
YORKY333
20/03/2019
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Waitey
20/02/2018
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Close shave
I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit