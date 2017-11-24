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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
DualPrecision και GyroFlex 2D
50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Τρίμερ ακριβείας και θήκη
Σύστημα Jet Clean
Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα στις μακριές και τις κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.
Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.
4.1
από 5
77
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
hocuslanatus
24/11/2017
Italia
Ottimo
Ottimo prodotto, stasera lo usato per la prima volta e veramente un ottimo rasoio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoio elettrico Wet & Dry
peep56
05/10/2015
Italia
rasoio series 7000 è un prodotto veramente ECCELLENTE
IL RASOIO PHILIPS SERIES 7000 è molto facile e maneggevole da usare, rade velocemente , è facile da trasportare, lascia la pelle ben pulita e liscia senza creare arrossamenti neanche al collo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoio elettrico Wet & Dry
maverick32
24/04/2015
Italia
Ottimo
Consiglio vivamente questo prodotto leggero e con ottimi risultati sulla rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/22 Rasoio elettrico Wet & Dry