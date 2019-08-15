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Μη διαθέσιμο πλέον
RQ1175/16
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
DualPrecision και GyroFlex 2D
50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Beard Styler και θήκη
Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα στις μακριές και τις κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.
Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.
4.0
από 5
254
Κριτικές
PeterFM
15/08/2019
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Best shaver I have ever had
I have been using electric shavers for more than 30 years. My newly acquired series 7000 shaver gives me the closest shave I have ever had from an electric shaver. Also it now takes me half the time to shave. A brilliant product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
PanPedro
06/05/2018
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Only place to guarantee genuine item and price was fair.
Easy to order on Philips website. Delivered quickly and well packaged. Easiest way to guarantee genuine product as there are too many websites trying to supply non-Philips shaver heads under the pretence of being the real McCoy. Price was reasonable compared to over sites but it was still a little bit expensive. Can't expect to get a good quality item for a low price in this day and age so "pay the lady". :-)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Dreddnaught
06/05/2018
United Kingdom
Only place to guarantee genuine item and price was fair.
Easy to order on Philips website. Delivered quickly and well packaged. Easiest way to guarantee genuine product as there are too many websites trying to supply non-Philips shaver heads under the pretence of being the real McCoy. Price was reasonable compared to over sites but it was still a little bit expensive. Can't expect to get a good quality item for a low price in this day and age so "pay the lady". :-)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver