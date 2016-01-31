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Μη διαθέσιμο πλέον
Κεφαλές Dual Precision
Τρίμερ
45 λεπτά
Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα στις μακριές και τις κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.
Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.
Βραβεία
4.0
από 5
443
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Cleanshaven
31/01/2016
United Kingdom
Great shaver
Great shaver, but what a load of hassle registering the product for extended warranty-was a joke. Finally registered as a different model- hope i dont need to use the warranty, coz it doesnt match product and I wonder what hassle that might bring?
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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
uncle
28/01/2016
United Kingdom
Excellent product without a shread of doubt
This is the second one I bought although one bought in 2011 is working reasonably well the battery is getting little sluggish. Having two similar one will allow me to discharge and recharge each shaver to full extent and increase the battery life. Also cleaning every week with Phillips HQ110, shaving head spray. Key for extending the shaver life is to shave/clean dry then wet.
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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
tim74
30/11/2015
United Kingdom
shaver 7000
only used once but best dry shave ever. old shaver not a Philips left stubble under chin but this Philips shaves it all off. well done Philips
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Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver