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Μη διαθέσιμο πλέον
RQ1145/16
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
DualPrecision και GyroFlex 2D
45 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα στις μακριές και τις κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.
Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.
3.8
από 5
112
Κριτικές
JulianG0LXX
22/02/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Pushlik
22/02/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
mardybum
17/08/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
simple to use
easy and very convenient for everyday use even for my teenage son who can make anything look complicated
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver