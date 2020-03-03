ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας

Μη διαθέσιμο πλέον

SmartClickΑξεσουάρ Beard Styler

RQ111/50

2.1

| (197) Κριτικές

Ανάδειξη του στυλ σας

Το κουμπωτό Beard Styler συμπληρώνει τη Philips SensoTouch ή την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή arcitec, για να δημιουργείτε την εμφάνιση που θέλετε.

Δείτε όλα τα οφέλη
Συμβατά προϊόντα
Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

SP9882/36

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

S9974/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

S9974/63

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

S9975/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

S9975/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

S9976/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

S9976/63

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

S9983/55

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

SP9885/35

Επεκτείνει τις δυνατότητές σας

Ανάδειξη του στυλ σας

  • Αξεσουάρ SmartClick

  • 5 ρυθμίσεις μήκους

Χτένα για γένια και μουστάκι με 5 ρυθμίσεις μήκους

Χτένα για γένια και μουστάκι με 5 ρυθμίσεις μήκους

Η χτένα για γένια και μουστάκι σάς επιτρέπει να διατηρείτε τέλεια γένια σε μήκος έως 5 χιλ.

Κουμπώνει και ξεκουμπώνει με ευκολία

Κουμπώνει και ξεκουμπώνει με ευκολία

Μετατρέψτε την ξυριστική μηχανή σε τρίμερ σε 2 εύκολα βήματα. 1. Ανασηκώστε και αφαιρέστε την κεφαλή ξυρίσματος από την ξυριστική μηχανή, 2. Κουμπώστε το Beard Styler.

Τρίμερ ακριβείας για να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ με κάθε λεπτομέρεια

Τρίμερ ακριβείας για να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ με κάθε λεπτομέρεια

Απλά αφαιρέστε τη χτένα για να χρησιμοποιήστε το τρίμερ ακριβείας σε συνδυασμό με μια ρύθμιση για "αξύριστη εμφάνιση" 0,5 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

2.1

από 5

197

Κριτικές

03/03/2020

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Maravilloso como todo lo de Philips

Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare

Πλεονεκτήματα

Siempre lo recomendaria

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Ημερομηνία χρήσης 2018-03-03

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Ημερομηνία χρήσης 2018-03-03

19/12/2013

España

España

Muy usable

Permite controlar la longitud del recorte sin nigún problema. Fácile de usar y de limpiar.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!

ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-08

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.