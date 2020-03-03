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Μη διαθέσιμο πλέον
RQ111/50
Ανάδειξη του στυλ σας
Το κουμπωτό Beard Styler συμπληρώνει τη Philips SensoTouch ή την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή arcitec, για να δημιουργείτε την εμφάνιση που θέλετε.
SP9882/36
S9974/35
S9974/55
S9974/63
S9975/35
S9975/55
S9976/55
S9976/63
S9983/55
SP9885/35
Αξεσουάρ SmartClick
5 ρυθμίσεις μήκους
Η χτένα για γένια και μουστάκι σάς επιτρέπει να διατηρείτε τέλεια γένια σε μήκος έως 5 χιλ.
Μετατρέψτε την ξυριστική μηχανή σε τρίμερ σε 2 εύκολα βήματα. 1. Ανασηκώστε και αφαιρέστε την κεφαλή ξυρίσματος από την ξυριστική μηχανή, 2. Κουμπώστε το Beard Styler.
Απλά αφαιρέστε τη χτένα για να χρησιμοποιήστε το τρίμερ ακριβείας σε συνδυασμό με μια ρύθμιση για "αξύριστη εμφάνιση" 0,5 χιλ.
2.1
από 5
197
Κριτικές
Nalapa
03/03/2020
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Maravilloso como todo lo de Philips
Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare
Πλεονεκτήματα
Siempre lo recomendaria
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Ημερομηνία χρήσης 2018-03-03
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Ημερομηνία χρήσης 2018-03-03
smallsaiz
19/12/2013
España
Muy usable
Permite controlar la longitud del recorte sin nigún problema. Fácile de usar y de limpiar.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
08/11/2020
Deutschland
Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!
ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-08