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Μη διαθέσιμο πλέον
Με σύστημα Jet Clean
Με οθόνη LED
Τρεις ανεξάρτητα καμπτόμενες κεφαλές σε μια μονάδα ξυρίσματος που περιστρέφεται στον άξονά της. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εξασφαλίζει βέλτιστη επαφή με το δέρμα σε περιοχές με καμπύλες για αποτελεσματικό ξύρισμα ακόμη και των πιο προβληματικών τριχών στο λαιμό.
Τα τρία κανάλια ξυρίσματος στις ξυριστικές κεφαλές τριπλής διαδρομής παρέχουν 50% μεγαλύτερη επιφάνεια ξυρίσματος από τις άλλες ξυριστικές με περιστροφικές κεφαλές.
Το σύστημα δύο λεπίδων ανασηκώνει τις τρίχες για άνετο ξύρισμα που φτάνει βαθύτερα από την επιφάνεια του δέρματος.
Βραβεία
4.0
από 5
66
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
EVCar
15/10/2021
United Kingdom
Excellent shaver
Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item
Πλεονεκτήματα
Always a good shave
Μειονεκτήματα
Cannot obtain spares after 12 years
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Sinky
07/06/2016
United Kingdom
Buy the best It will give years of great shaving
This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Philip61
18/05/2014
United Kingdom
Best Philishave ever
I have had Philishaves since I started shaving at 16, I am now 61. This is by far the best ever , so easy to use, even easier to clean, it has a detatchable head so using the sideburn trimmer is even easier. Cant recommend it enough
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για arcitec RQ1095/22 Electric shaver