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Μη διαθέσιμο πλέον

Beardtrimmer series 3000Τρίμερ για γένια και μούσι

QT4015/16

3.5

| (85) Κριτικές

Για γένια 3 ημερών

Διαμορφώστε τα γένια σας όπως θέλετε χάρη σε αυτό το τρίμερ για γένια και μούσι, με ακρίβεια από 0,5 έως 10 χιλ.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ο πιο εύκολος τρόπος να περιποιηθείτε τα γένια σας

Για γένια 3 ημερών

  • Ρυθμίσεις ακριβείας 0,5 χιλ.

  • Εξελιγμένες λεπίδες από τιτάνιο

  • Φόρτιση 1 ώρας/90 λεπτά αυτονομίας

Ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα, 0,5-10 χιλ.

Ρυθμίσεις μήκους με εύκολη επιλογή και κλείδωμα, 0,5-10 χιλ.

Απλά γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε και να κλειδώσετε τη ρύθμιση μήκους που θέλετε: από γένια 3 ημερών (0,5 χιλ.) έως μούσι 10 χιλ., με διαβαθμίσεις 0,5 χιλ.

Ανώτερη ποιότητα κοπής, με λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου

Ανώτερη ποιότητα κοπής, με λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου

Εξελιγμένες λεπίδες από τιτάνιο για ανώτερη ποιότητα κοπής, που παραμένουν αιχμηρές για μεγάλο διάστημα

Ακρίβεια μισού χιλιοστού

Ακρίβεια μισού χιλιοστού

Ρυθμίστε το τρίμερ στη χαμηλότερη θέση για άψογα γένια, μόλις 0,5 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

85

Κριτικές

12/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Product plenty of juice

This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

08/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Amazing trimmer

I am very much pleased with this beard trimmer. I Have bought expensive beard trimmers like Wahl,and have to return it. Cuts smooth Very efficient Very quick charge No need to add so many attachments Just one piece will do the job. Doesn't pull hair Can make a different beards styles You want to be disappointed if you buy this

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

08/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

EASY TO USE

got it as a gift for my husband. he is very happy.. its very easy to use..

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

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