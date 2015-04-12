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Μη διαθέσιμο πλέον
QT4015/16
Για γένια 3 ημερών
Διαμορφώστε τα γένια σας όπως θέλετε χάρη σε αυτό το τρίμερ για γένια και μούσι, με ακρίβεια από 0,5 έως 10 χιλ.
Ρυθμίσεις ακριβείας 0,5 χιλ.
Εξελιγμένες λεπίδες από τιτάνιο
Φόρτιση 1 ώρας/90 λεπτά αυτονομίας
Απλά γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε και να κλειδώσετε τη ρύθμιση μήκους που θέλετε: από γένια 3 ημερών (0,5 χιλ.) έως μούσι 10 χιλ., με διαβαθμίσεις 0,5 χιλ.
Εξελιγμένες λεπίδες από τιτάνιο για ανώτερη ποιότητα κοπής, που παραμένουν αιχμηρές για μεγάλο διάστημα
Ρυθμίστε το τρίμερ στη χαμηλότερη θέση για άψογα γένια, μόλις 0,5 χιλ.
3.5
από 5
85
Κριτικές
Mefi
12/04/2015
United Kingdom
Product plenty of juice
This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Kikx143
08/12/2014
United Kingdom
Amazing trimmer
I am very much pleased with this beard trimmer. I Have bought expensive beard trimmers like Wahl,and have to return it. Cuts smooth Very efficient Very quick charge No need to add so many attachments Just one piece will do the job. Doesn't pull hair Can make a different beards styles You want to be disappointed if you buy this
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
shan007
08/11/2014
United Kingdom
EASY TO USE
got it as a gift for my husband. he is very happy.. its very easy to use..
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer