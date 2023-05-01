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Μη διαθέσιμο πλέον

StyleShaverαδιάβροχη περιποίηση και ξύρισμα

QS6140/32

3.9

| (76) Κριτικές

1 βραβείο

Εκφράστε το στυλ σας

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε με το Styleshaver. Με μία κίνηση του καρπού σας, αυτή η συσκευή δύο κεφαλών για το τριμάρισμα και την περιποίηση των γενιών διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε οποιοδήποτε στυλ, από τέλειο μούσι, μέχρι άψογα γένια 3 ημερών ή καθαρό ξύρισμα, ακόμα και σε σκληρά γένια

Δείτε όλα τα οφέλη

Τριμάρισμα, περιποίηση και ξύρισμα - με ένα προϊόν

Εκφράστε το στυλ σας

  • Pro

Τρίμερ για γένια με 12 ρυθμίσεις μήκους από 0,5 έως 10 χιλ.

Τρίμερ για γένια με 12 ρυθμίσεις μήκους από 0,5 έως 10 χιλ.

Το τρίμερ για γένια και μούσι πλήρους μεγέθους (32 χιλ.) της Philips με 12 προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις μήκους 0,5-10 χιλ. σάς διευκολύνει να επιτύχετε με ευκολία το μήκος που επιθυμείτε. Απλά στρέψτε τον τροχό για να κλειδώσετε τη συσκευή στην τέλεια ρύθμιση μήκους. Το ανθεκτικό μεταλλικό τρίμερ με τις φιλικές προς το δέρμα στρογγυλεμένες γωνίες εγγυάται ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβείας.

Τρίμερ δύο όψεων, 32 χιλ. και 15 χιλ., για τέλειες λεπτομέρειες

Τρίμερ δύο όψεων, 32 χιλ. και 15 χιλ., για τέλειες λεπτομέρειες

Αν αφαιρέσετε τη ρυθμιζόμενη χτένα, θα δείτε ότι από κάτω υπάρχει ένα τρίμερ ακριβείας δύο όψεων. Στη μία όψη υπάρχει ένα τρίμερ υψηλών επιδόσεων 32 χιλ., ενώ στην άλλη όψη υπάρχει ένα πλατύ τρίμερ ακριβείας 15 χιλ., το οποίο είναι ιδανικό για τις μικρές περιοχές κάτω από τη μύτη ή γύρω από το στόμα σας. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει βαθύ ξύρισμα και, ταυτόχρονα, να προστατεύει την επιδερμίδα. Χάρη στο μικρό μέγεθος και την κλίση που διαθέτει, έχετε πλήρη ορατότητα των κινήσεών σας όταν ασχολείστε με λεπτές γραμμές και μικρές περιοχές.

Ξυριστική μηχανή δύο πλεγμάτων με τρίμερ που ξυρίζει ακόμα και τα πιο σκληρά γένια

Ξυριστική μηχανή δύο πλεγμάτων με τρίμερ που ξυρίζει ακόμα και τα πιο σκληρά γένια

Η ξυριστική μηχανή δύο πλεγμάτων διευκολύνει το καθάρισμα των κοντών τριχών γύρω από το μούσι σας, ακόμη και στο λαιμό. Το μεσαίο τρίμερ πιάνει τις μακρύτερες, πιο σκληρές τρίχες και τα 2 κινούμενα πλέγματα ξυρίζουν τέλεια όλα τα υπόλοιπα σημεία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-612375

Κριτικές

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3.9

από 5

76

Κριτικές

01/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

EVERLASTING

I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!

Πλεονεκτήματα

Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Ημερομηνία χρήσης 2021-05-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Ημερομηνία χρήσης 2021-05-01

15/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

The best shaver i have ever seen!

I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please

Πλεονεκτήματα

User friendly, shaver and trimmer together, time saver

Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-15

Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-15

05/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

excellent product

I am really impressed with its performance big but lightweight design highly recommend

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

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