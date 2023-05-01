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Μη διαθέσιμο πλέον
QS6140/32
Εκφράστε το στυλ σας
Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε με το Styleshaver. Με μία κίνηση του καρπού σας, αυτή η συσκευή δύο κεφαλών για το τριμάρισμα και την περιποίηση των γενιών διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε οποιοδήποτε στυλ, από τέλειο μούσι, μέχρι άψογα γένια 3 ημερών ή καθαρό ξύρισμα, ακόμα και σε σκληρά γένια
Pro
Το τρίμερ για γένια και μούσι πλήρους μεγέθους (32 χιλ.) της Philips με 12 προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις μήκους 0,5-10 χιλ. σάς διευκολύνει να επιτύχετε με ευκολία το μήκος που επιθυμείτε. Απλά στρέψτε τον τροχό για να κλειδώσετε τη συσκευή στην τέλεια ρύθμιση μήκους. Το ανθεκτικό μεταλλικό τρίμερ με τις φιλικές προς το δέρμα στρογγυλεμένες γωνίες εγγυάται ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβείας.
Αν αφαιρέσετε τη ρυθμιζόμενη χτένα, θα δείτε ότι από κάτω υπάρχει ένα τρίμερ ακριβείας δύο όψεων. Στη μία όψη υπάρχει ένα τρίμερ υψηλών επιδόσεων 32 χιλ., ενώ στην άλλη όψη υπάρχει ένα πλατύ τρίμερ ακριβείας 15 χιλ., το οποίο είναι ιδανικό για τις μικρές περιοχές κάτω από τη μύτη ή γύρω από το στόμα σας. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει βαθύ ξύρισμα και, ταυτόχρονα, να προστατεύει την επιδερμίδα. Χάρη στο μικρό μέγεθος και την κλίση που διαθέτει, έχετε πλήρη ορατότητα των κινήσεών σας όταν ασχολείστε με λεπτές γραμμές και μικρές περιοχές.
Η ξυριστική μηχανή δύο πλεγμάτων διευκολύνει το καθάρισμα των κοντών τριχών γύρω από το μούσι σας, ακόμη και στο λαιμό. Το μεσαίο τρίμερ πιάνει τις μακρύτερες, πιο σκληρές τρίχες και τα 2 κινούμενα πλέγματα ξυρίζουν τέλεια όλα τα υπόλοιπα σημεία.
Βραβεία
3.9
από 5
76
Κριτικές
Thor_UK
01/05/2023
United Kingdom
EVERLASTING
I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!
Πλεονεκτήματα
Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Ημερομηνία χρήσης 2021-05-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Ημερομηνία χρήσης 2021-05-01
RahimAta
15/11/2020
United Kingdom
The best shaver i have ever seen!
I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please
Πλεονεκτήματα
User friendly, shaver and trimmer together, time saver
Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-15
Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-15
tonyjezzo
05/11/2015
United Kingdom
excellent product
I am really impressed with its performance big but lightweight design highly recommend
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver