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Μη διαθέσιμο πλέον
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Χτενάκι ακριβείας με 14 μήκη
Υγρή & στεγνή χρήση
Ψηφιακή οθόνη LED
Το Philips OneBlade έχει επαναστατική τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου. Μπορεί να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τριχών. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία που διαθέτει παρέχει μια λεπίδα γρήγορης κίνησης (12000x ανά λεπτό) και έτσι το ξύρισμα είναι αποτελεσματικό, ακόμα και στις πιο μακριές τρίχες.
Η πρωτοποριακή λεπίδα 360 μπορεί να κάμπτεται προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου σας. Η σχεδίαση επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και συνεχή επαφή με το δέρμα. Εύκολο τριμάρισμα και ξύρισμα, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές — με λιγότερα περάσματα και μεγαλύτερη άνεση.*
Τρίμαρε τη γενειάδα σου σε ομοιόμορφο μήκος, με την ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη χτένα ακριβείας. Επίλεξε μία από τις 14 ρυθμίσεις μήκους που κλειδώνουν, για να πετύχεις κάθε στυλ, από "γένια τριών ημερών" μέχρι κοντό τριμάρισμα ή πιο μακριά γενειάδα.
4.3
από 5
1900
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Lad54
23/05/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικη
Παρα πολυ καλη, οικονομικη,εργονομικη,μεγαλη διαρκεια μπαταριας,
Πλεονεκτήματα
Εργονομικη,καθαριζετε πολυ ευκολα,μεγαλη διαρκεια μπαταριας
Μειονεκτήματα
Δεν βρισκω κατι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6541/16 Πρόσωπο + Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6541/16 Πρόσωπο + Σώμα
Λιοντάρι
27/12/2021
Ελλάδα
Ότι καλύτερο υπάρχει... βαθύ ξύρισμα. Χωρίς πόνο.
Δεν έχω βρει καλύτερη και πιο οικονομική... την προτείνω ανεπιφύλακτα..
Πλεονεκτήματα
Βαθύ ξύρισμα χωρίς πόνο
Μειονεκτήματα
Δεν έχω βρει..
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro QP6550/15 Πρόσωπο + Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro QP6550/15 Πρόσωπο + Σώμα
what123
04/05/2026
United Kingdom
it is very good.
it’s easy and very good and nice i like how many lengths there are for options and the app is very good and funny!
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face and Body
Date of Use 2026-05-04
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face and Body
Date of Use 2026-05-04
Vs its predecessor while shaving
Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.