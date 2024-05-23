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  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*

Μη διαθέσιμο πλέον

OneBlade Pro 360Πρόσωπο + Σώμα

QP6551/15

4.3
| (1900) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*
Το Philips OneBlade Pro για Πρόσωπο + Σώμα τριμάρει, διαμορφώνει και ξυρίζει κάθε μήκους τρίχα. Περιλαμβάνει μια λεπίδα για το πρόσωπο και μία επιπλέον με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα για το σώμα. Ξέχασε τα πολλαπλά εργαλεία: το OneBlade τα κάνει όλα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένο για να κόβει τις τρίχες και όχι το δέρμα

Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας*

  • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

  • Χτενάκι ακριβείας με 14 μήκη

  • Υγρή & στεγνή χρήση

  • Ψηφιακή οθόνη LED

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Το Philips OneBlade έχει επαναστατική τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου. Μπορεί να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τριχών. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία που διαθέτει παρέχει μια λεπίδα γρήγορης κίνησης (12000x ανά λεπτό) και έτσι το ξύρισμα είναι αποτελεσματικό, ακόμα και στις πιο μακριές τρίχες.

Πρωτοποριακή λεπίδα 360

Η πρωτοποριακή λεπίδα 360 μπορεί να κάμπτεται προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου σας. Η σχεδίαση επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και συνεχή επαφή με το δέρμα. Εύκολο τριμάρισμα και ξύρισμα, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές — με λιγότερα περάσματα και μεγαλύτερη άνεση.*

Τρίμαρε τα γένια σου

Τρίμαρε τη γενειάδα σου σε ομοιόμορφο μήκος, με την ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη χτένα ακριβείας. Επίλεξε μία από τις 14 ρυθμίσεις μήκους που κλειδώνουν, για να πετύχεις κάθε στυλ, από "γένια τριών ημερών" μέχρι κοντό τριμάρισμα ή πιο μακριά γενειάδα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

1900

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

23/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικη

Παρα πολυ καλη, οικονομικη,εργονομικη,μεγαλη διαρκεια μπαταριας,

Πλεονεκτήματα

Εργονομικη,καθαριζετε πολυ ευκολα,μεγαλη διαρκεια μπαταριας

Μειονεκτήματα

Δεν βρισκω κατι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6541/16 Πρόσωπο + Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6541/16 Πρόσωπο + Σώμα

27/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ότι καλύτερο υπάρχει... βαθύ ξύρισμα. Χωρίς πόνο.

Δεν έχω βρει καλύτερη και πιο οικονομική... την προτείνω ανεπιφύλακτα..

Πλεονεκτήματα

Βαθύ ξύρισμα χωρίς πόνο

Μειονεκτήματα

Δεν έχω βρει..

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro QP6550/15 Πρόσωπο + Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro QP6550/15 Πρόσωπο + Σώμα

04/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

it is very good.

it’s easy and very good and nice i like how many lengths there are for options and the app is very good and funny!

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face and Body

Date of Use 2026-05-04

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face and Body

Date of Use 2026-05-04

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.