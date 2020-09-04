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  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
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  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
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  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας

Μη διαθέσιμο πλέον

OneBlade Pro

QP6520/20

4.3
| (1414) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
Το Philips OneBlade είναι μια νέα επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την οποία μπορείς να τριμάρεις, να ξυρίζεις και να δημιουργείς καθαρές γραμμές και γωνίες σε γένια κάθε μήκους. Ξέχασε τα πολλαπλά βήματα και εργαλεία. Το OneBlade τα κάνει όλα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένο για να κόβει τις τρίχες και όχι το δέρμα

Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας

  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε

  • Για οποιοδήποτε μήκος τρίχας

  • Χτενάκι ακριβείας με 14 μήκη

  • Φορτιζόμενη, υγρή & στεγνή χρήση

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Το Philips OneBlade έχει επαναστατική τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου και του σώματος. Μπορεί να τριμάρει, να διαμορφώσει και να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τρίχας. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια λεία επίστρωση για απαλή ολίσθηση σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία του διαθέτει μια ταχύτατα κινούμενη λεπίδα (200x ανά δευτερόλεπτο) που ξυρίζει αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο μακριές τρίχες.

Τρίμαρε τα γένια σου

Τρίμαρε τη γενειάδα σου σε ομοιόμορφο μήκος, με την ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη χτένα ακριβείας. Επίλεξε μία από τις 14 ρυθμίσεις μήκους που κλειδώνουν, για να πετύχεις κάθε στυλ, από "γένια τριών ημερών" μέχρι κοντό τριμάρισμα ή πιο μακριά γενειάδα.

Διαμόρφωσε

Αποκτήστε τις τέλειες γραμμές σε δευτερόλεπτα με τη λεπίδα διπλής όψης, για να βλέπετε κάθε τρίχα που κόβετε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

1414

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

04/09/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Μια ευχάριστη έκπληξη

Καιρό έψαχνα να βρω τον αντικαταστάτη των κοινών ξυραφιών. Ε λοιπόν το oneblade το πέτυχε στο έπακρο, ούτε ερεθισμός ούτε κοψίματα και πετυχαίνει βαθύ ξύρισμα τι άλλο να θες.

Πλεονεκτήματα

Τα παντα

Μειονεκτήματα

Ακριβά ανταλλακτικα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QP6510/20 OneBlade Pro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QP6510/20 OneBlade Pro

05/08/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Υπέροχο

Ότι καλύτερο έχω αγοράσει μέχρι σήμερα για το ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QP6520/20 OneBlade Pro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QP6520/20 OneBlade Pro

26/06/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Εύχρηστη. Βολική. Σε κάθε στιγμή

Εύχρηστη. Βολική. Άριστη στη διάρκεια μπαταρίας. Προσωπικά με έχει καλύψει

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QP6510/20 OneBlade Pro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QP6510/20 OneBlade Pro

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Κάθε λεπίδα έχει διάρκεια ζωής έως και 4 μήνες - Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.