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Μη διαθέσιμο πλέον
Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε
Για οποιοδήποτε μήκος τρίχας
Χτενάκι ακριβείας με 14 μήκη
Φορτιζόμενη, υγρή & στεγνή χρήση
Το Philips OneBlade έχει επαναστατική τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου και του σώματος. Μπορεί να τριμάρει, να διαμορφώσει και να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τρίχας. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια λεία επίστρωση για απαλή ολίσθηση σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία του διαθέτει μια ταχύτατα κινούμενη λεπίδα (200x ανά δευτερόλεπτο) που ξυρίζει αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο μακριές τρίχες.
Τρίμαρε τη γενειάδα σου σε ομοιόμορφο μήκος, με την ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη χτένα ακριβείας. Επίλεξε μία από τις 14 ρυθμίσεις μήκους που κλειδώνουν, για να πετύχεις κάθε στυλ, από "γένια τριών ημερών" μέχρι κοντό τριμάρισμα ή πιο μακριά γενειάδα.
Αποκτήστε τις τέλειες γραμμές σε δευτερόλεπτα με τη λεπίδα διπλής όψης, για να βλέπετε κάθε τρίχα που κόβετε.
4.3
από 5
1414
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
pargyrak
04/09/2020
Ελλάδα
Μια ευχάριστη έκπληξη
Καιρό έψαχνα να βρω τον αντικαταστάτη των κοινών ξυραφιών. Ε λοιπόν το oneblade το πέτυχε στο έπακρο, ούτε ερεθισμός ούτε κοψίματα και πετυχαίνει βαθύ ξύρισμα τι άλλο να θες.
Πλεονεκτήματα
Τα παντα
Μειονεκτήματα
Ακριβά ανταλλακτικα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QP6510/20 OneBlade Pro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QP6510/20 OneBlade Pro
Anggelo
05/08/2019
Ελλάδα
Υπέροχο
Ότι καλύτερο έχω αγοράσει μέχρι σήμερα για το ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QP6520/20 OneBlade Pro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QP6520/20 OneBlade Pro
Giannishrist
26/06/2019
Ελλάδα
Εύχρηστη. Βολική. Σε κάθε στιγμή
Εύχρηστη. Βολική. Άριστη στη διάρκεια μπαταρίας. Προσωπικά με έχει καλύψει
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QP6510/20 OneBlade Pro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QP6510/20 OneBlade Pro
Κάθε λεπίδα έχει διάρκεια ζωής έως και 4 μήνες - Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.