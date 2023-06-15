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  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας

OneBladeΑνταλλακτική λεπίδα 360

QP430/50

4.3
| (4425) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας
Η πρωτοποριακή λεπίδα 360 μπορεί να κάμπτεται προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να προσαρμόζεται στις καμπύλες του προσώπου σου. Η σχεδίαση επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και συνεχή επαφή με το δέρμα. Εύκολο τριμάρισμα και ξύρισμα, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία — με λιγότερα περάσματα και μεγαλύτερη άνεση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένο για να κόβει τις τρίχες και όχι το δέρμα

Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε εύκολα οποιοδήποτε μήκος τρίχας

  • Τριμάρισμα, διαμόρφωση και ξύρισμα

  • 3 λεπίδες 360

  • Για όλες τις λαβές OneBlade**

  • Η λεπίδα διαρκεί έως 4 μήνες*

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Το Philips OneBlade είναι μια νέα επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την οποία μπορείς να τριμάρεις, να ξυρίζεις και να δημιουργείς καθαρές γραμμές και γωνίες σε γένια κάθε μήκους. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία ξυρίσματος διαθέτει μια ταχύτατα κινούμενη λεπίδα που προσφέρει ιδανικά αποτελέσματα για γένια κάθε μήκους.

Για τις λαβές OneBlade**

Για τις λαβές OneBlade**

Για όλα τα προϊόντα OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) εκτός από τα QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Λεπίδα που δεν στομώνει εύκολα

Λεπίδα που δεν στομώνει εύκολα

Ανθεκτική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που διαρκεί για έως και 4 μήνες χρήσης* ώστε να διατηρείται η αίσθηση φρεσκάδας. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης αντικατάστασης –εικονίδιο εξαγωγής– στη λεπίδα, η απόδοση της λεπίδας ενδέχεται να μην είναι πλέον η καλύτερη δυνατή. Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τη λεπίδα για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

4425

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

15/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Απρόσμενα ευχάριστη έκπληξη στο ξύρισμα. Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα στο ξύρισμα. Πολύ μεγάλη ευκολία.

Πλεονεκτήματα

Πολύ μεγάλη ευκολία και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Μειονεκτήματα

Δεν έχω βρει αρνητικό για το διάστημα που τη χρησιμοποιώ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

13/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είναι εξαιρετικό!

Έως τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος . Είναι εξαιρετικό.

Πλεονεκτήματα

Γρήγορο ξύρισμα. Καλή μπαταρία.

Μειονεκτήματα

Κανένα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

05/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είναι εξαιρετικό ,εύκολο στη χρήση.

Οτι καλύτερο για ευαίσθητες περιοχές με καλή μπαταρία.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

  2. εκτός από τα QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505