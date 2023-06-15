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Η εμφάνισή σας με λιγότερα περάσματα και μεγαλύτερη άνεση*
Δώστε σχήμα. Ξυριστείτε. Τόσο απλά. Δημιουργήστε την εμφάνισή σας με λιγότερα περάσματα και περισσότερη άνεση*. Η λεπίδα 360 προσαρμόζεται στις καμπύλες σας, παραμένοντας κοντά στην επιδερμίδα, ενώ είναι σχεδιασμένη για να ξυρίζει τρίχες κάθε μήκους στο πρόσωπό σας. Μία συσκευή OneBlade που τα κάνει όλα.
Το σύστημα διπλής προστασίας του OneBlade
3 λεπίδες 360
Για όλες τις λαβές OneBlade
Κάθε λεπίδα διαρκεί έως 4 μήνες **
Το Philips OneBlade είναι μια νέα επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την οποία μπορείς να τριμάρεις, να ξυρίζεις και να δημιουργείς καθαρές γραμμές και γωνίες σε γένια κάθε μήκους. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία ξυρίσματος διαθέτει μια ταχύτατα κινούμενη λεπίδα που προσφέρει ιδανικά αποτελέσματα για γένια κάθε μήκους.
Γραμμή της γνάθου, πιγούνι, λαιμός, στήθος - δεν είναι όλες οι περιοχές επίπεδες και το OneBlade το γνωρίζει καλά. Η ευέλικτη λεπίδα 360 κινείται προς κάθε κατεύθυνση για να ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και του σώματός σας, βοηθώντας σας να φτάνετε σε δύσκολα σημεία με λιγότερα περάσματα και μεγαλύτερη άνεση*.
Ανθεκτική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που διαρκεί για έως και 4 μήνες χρήσης* ώστε να διατηρείται η αίσθηση φρεσκάδας. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης αντικατάστασης –εικονίδιο εξαγωγής– στη λεπίδα, η απόδοση της λεπίδας ενδέχεται να μην είναι πλέον η καλύτερη δυνατή. Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τη λεπίδα για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος.
4.3
από 5
4443
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
efnikos
15/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Απρόσμενα ευχάριστη έκπληξη στο ξύρισμα. Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα στο ξύρισμα. Πολύ μεγάλη ευκολία.
Πλεονεκτήματα
Πολύ μεγάλη ευκολία και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Μειονεκτήματα
Δεν έχω βρει αρνητικό για το διάστημα που τη χρησιμοποιώ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Date of Use 2022-05-15
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Date of Use 2022-05-15
Dim6
13/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαιρετικό!
Έως τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος . Είναι εξαιρετικό.
Πλεονεκτήματα
Γρήγορο ξύρισμα. Καλή μπαταρία.
Μειονεκτήματα
Κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Date of Use 2022-05-13
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Date of Use 2022-05-13
05/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαιρετικό ,εύκολο στη χρήση.
Οτι καλύτερο για ευαίσθητες περιοχές με καλή μπαταρία.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Date of Use 2022-05-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Date of Use 2022-05-05
Σε σύγκριση με τη γνήσια λεπίδα
Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.