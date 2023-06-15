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Μη διαθέσιμο πλέον
Τριμάρισμα, διαμόρφωση και ξύρισμα
1 λεπίδα 360
Ανακυκλώσιμη συσκευασία με βάση το χαρτί**
Η λεπίδα διαρκεί έως 4 μήνες*
Το Philips OneBlade είναι μια νέα επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την οποία μπορείς να τριμάρεις, να ξυρίζεις και να δημιουργείς καθαρές γραμμές και γωνίες σε γένια κάθε μήκους. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία ξυρίσματος διαθέτει μια ταχύτατα κινούμενη λεπίδα που προσφέρει ιδανικά αποτελέσματα για γένια κάθε μήκους.
Για όλα τα προϊόντα OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Ανθεκτική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που διαρκεί για έως και 4 μήνες χρήσης* ώστε να διατηρείται η αίσθηση φρεσκάδας. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης αντικατάστασης –εικονίδιο εξαγωγής– στη λεπίδα, η απόδοση της λεπίδας ενδέχεται να μην είναι πλέον η καλύτερη δυνατή. Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τη λεπίδα για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος.
4.3
από 5
4425
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
efnikos
15/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Απρόσμενα ευχάριστη έκπληξη στο ξύρισμα. Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα στο ξύρισμα. Πολύ μεγάλη ευκολία.
Πλεονεκτήματα
Πολύ μεγάλη ευκολία και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Μειονεκτήματα
Δεν έχω βρει αρνητικό για το διάστημα που τη χρησιμοποιώ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Dim6
13/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαιρετικό!
Έως τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος . Είναι εξαιρετικό.
Πλεονεκτήματα
Γρήγορο ξύρισμα. Καλή μπαταρία.
Μειονεκτήματα
Κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
05/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαιρετικό ,εύκολο στη χρήση.
Οτι καλύτερο για ευαίσθητες περιοχές με καλή μπαταρία.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.
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