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Μη διαθέσιμο πλέον
Τριμάρισμα, διαμόρφωση, ξύρισμα
Γνήσια λεπίδα
Ρυθμιζόμενη χτένα 5 σε 1
Το Philips OneBlade έχει επαναστατική τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου. Μπορεί να ξυρίσει οποιοδήποτε μήκος τριχών. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία που διαθέτει παρέχει μια λεπίδα γρήγορης κίνησης (12000x ανά δευτερόλεπτο) και έτσι το ξύρισμα είναι αποτελεσματικό, ακόμα και στις πιο μακριές τρίχες.
Χτένα που διαθέτει μοναδικό ανοικτό σχεδιασμό, για αποτελεσματικό τριμάρισμα χωρίς να φράζει και να διακόπτει την καθημερινή σας ρουτίνα, ακόμα και σε μακριές και πυκνές τρίχες.
Δώσε τέλειο σχήμα με τη λεπίδα διπλής όψης. Μπορείς να ξυρίσεις τα γένια σου προς κάθε κατεύθυνση, έχοντας τέλεια ορατότητα και βλέποντας εύκολα κάθε τρίχα που κόβεις. Διαμόρφωσε το στυλ σου σε δευτερόλεπτα!
4.2
από 5
1548
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Hairygirl101
08/06/2026
United Kingdom
Absolutely brilliant, can’t recommend it enough
I’ve been using this product for over three years and I can’t recommend it enough. I am a woman and use it for absolutely everywhere I have hair (top lip, legs, bikini… everything) my boyfriend also uses it for everywhere as well, including his beard. It gets such a close shave and doesn’t run out of charge very often. I have never cut myself, and it gets in ALL the nooks and crannies. Before this, as I am very hairy, I used to rely on expensive depilatory creams, but this had saved me. Also, really easy to clean as you can get the head wet and soapy when you clean it and then I just wipe the body down. Also brilliant to take travelling. Honestly, just buy this! If it was twice or three times more, I would buy it again.
Πλεονεκτήματα
Close shave, does not cut or nick ever, get into all places. Good battery life and grateful for travelling.
Μειονεκτήματα
I can’t think of a single con, probably that I didn’t know about it sooner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade 360 QP2834/23 Face and Body
Date of Use 2026-06-08
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade 360 QP2834/23 Face and Body
Date of Use 2026-06-08
Cambridge
29/05/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Works Superbly!
I bought this product not sure how effective it would be but have been very impressed with it and now use it exclusively over my other razor.
Πλεονεκτήματα
Effective, light weight, rechargeable.
Μειονεκτήματα
Replacement heads are very expensive.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade 360 QP2834/31 Face and Body
Date of Use 2026-03-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade 360 QP2834/31 Face and Body
Date of Use 2026-03-29
Daz61
01/03/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The Best
Absolutely fantastic, which I had bought one when they 1st came out.
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade 360 QP2834/23 Face and Body
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade 360 QP2834/23 Face and Body
Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.