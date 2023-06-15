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Μη διαθέσιμο πλέον
Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε
Για οποιοδήποτε μήκος τρίχας
3 αποσπώμενα χτενάκια για γένια
Φορτιζόμενη, υγρή & στεγνή χρήση
Το Philips OneBlade σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου και του σώματος. Τριμάρει, δημιουργεί περιγράμματα και ξυρίζει τρίχες κάθε μήκους. Προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα χάρη στη λεία επίστρωση και τα στρογγυλεμένα άκρα. Επίσης, με τη λεπίδα που κινείται με ταχύτητα 200x ανά δευτερόλεπτο, ξυρίζει αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο μακριές τρίχες.
Τριμάρετε στο μήκος που προτιμάτε. Η ξυριστική μηχανή για το πρόσωπο Philips OneBlade διαθέτει 3 χτένες για γένια: 1 χιλ. για γένια τριών ημερών, 3 χιλ. για κοντό τριμάρισμα και 5 χιλ. για μούσι.
Δημιουργήστε γραμμές ακριβείας σε δευτερόλεπτα με τη λεπίδα διπλής όψης, για να βλέπετε κάθε τρίχα που κόβετε.
4.3
από 5
4425
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
efnikos
15/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Απρόσμενα ευχάριστη έκπληξη στο ξύρισμα. Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα στο ξύρισμα. Πολύ μεγάλη ευκολία.
Πλεονεκτήματα
Πολύ μεγάλη ευκολία και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Μειονεκτήματα
Δεν έχω βρει αρνητικό για το διάστημα που τη χρησιμοποιώ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Dim6
13/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαιρετικό!
Έως τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος . Είναι εξαιρετικό.
Πλεονεκτήματα
Γρήγορο ξύρισμα. Καλή μπαταρία.
Μειονεκτήματα
Κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
05/06/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι εξαιρετικό ,εύκολο στη χρήση.
Οτι καλύτερο για ευαίσθητες περιοχές με καλή μπαταρία.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP2721/20 Πρόσωπο
Κάθε λεπίδα έχει διάρκεια ζωής έως και 4 μήνες - Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.