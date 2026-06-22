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Μη διαθέσιμο πλέον
Τριμάρισμα, διαμόρφωση και ξύρισμα
3 x Original
Για όλες τις λαβές OneBlade
Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που διαρκεί έως και 4 μήνες χρήσης* για να διατηρείται η αίσθηση φρεσκάδας
Το Philips OneBlade είναι μια νέα επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την οποία μπορείς να τριμάρεις, να ξυρίζεις και να δημιουργείς καθαρές γραμμές και γωνίες σε γένια κάθε μήκους. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία ξυρίσματος διαθέτει μια ταχύτατα κινούμενη λεπίδα που προσφέρει ιδανικά αποτελέσματα για γένια κάθε μήκους.
Για OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) και OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Ανθεκτική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που διαρκεί για έως και 4 μήνες χρήσης* ώστε να διατηρείται η αίσθηση φρεσκάδας. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης αντικατάστασης –εικονίδιο εξαγωγής– στη λεπίδα, η απόδοση της λεπίδας ενδέχεται να μην είναι πλέον η καλύτερη δυνατή. Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τη λεπίδα για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος
4.0
από 5
183
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τόμι
22/06/2026
Ελλάδα
Καταπληκτικό προϊόν! Είναι πολύ καλή ποιότητα και κάνει καταπληκτική δουλειά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Date of Use 2021-04-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Date of Use 2021-04-25
Magnifico
05/10/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικο προϊον
Εύκολο στην χρήση, αποτελεσματικό, έχει όμως "Ακριβά ανταλλακτικά".
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Τζακ79
01/05/2018
Ελλάδα
εξαιρετικο προϊον, ακριβη τιμη
Τοσο η μηχανη (που εχει συν τοις αλλης και τεραστια διαρκεια ζωης) οσο και οι λεπιδες, ανετες και ευχρηστες, ειναι ο,τι καλυτερο εχω χρησιμοποιησει εδω και χρονια. Απαραδεκτο οτι τα ανταλλακτικα πρεπει να τα αγοραζουμε απο την Ελλαδα 50% πιο ακριβα απο οτι στον υπολοιπο πολιτισμενο κοσμο και μαλιστα οτι δεν ισχυουν οι προσφορες της εταιρειας. Ειναι παντως το καλυτερο προϊον της αγορας και ελπιζω η τιμη να πεσει στο μελλον.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.