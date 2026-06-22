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  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
  • Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας

Μη διαθέσιμο πλέον

OneBladeΑνταλλακτική λεπίδα

QP230/50

4
| (183) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας
Σύστημα διπλής προστασίας: μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία ξυρίσματος διαθέτει μια ταχύτατα κινούμενη λεπίδα που προσφέρει ιδανικά αποτελέσματα για γένια κάθε μήκους
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Σχεδιασμένο για να κόβει τις τρίχες και όχι το δέρμα

Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος τρίχας

  • Τριμάρισμα, διαμόρφωση και ξύρισμα

  • 3 x Original

  • Για όλες τις λαβές OneBlade

  • Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που διαρκεί έως και 4 μήνες χρήσης* για να διατηρείται η αίσθηση φρεσκάδας

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Το Philips OneBlade είναι μια νέα επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την οποία μπορείς να τριμάρεις, να ξυρίζεις και να δημιουργείς καθαρές γραμμές και γωνίες σε γένια κάθε μήκους. Το σύστημα διπλής προστασίας, μια επικάλυψη ολίσθησης σε συνδυασμό με στρογγυλεμένα άκρα, κάνει το ξύρισμα πιο εύκολο και άνετο. Η τεχνολογία ξυρίσματος διαθέτει μια ταχύτατα κινούμενη λεπίδα που προσφέρει ιδανικά αποτελέσματα για γένια κάθε μήκους.

Για όλες τις λαβές OneBlade

Για όλες τις λαβές OneBlade

Για OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) και OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Λεπίδα που δεν στομώνει εύκολα

Λεπίδα που δεν στομώνει εύκολα

Ανθεκτική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που διαρκεί για έως και 4 μήνες χρήσης* ώστε να διατηρείται η αίσθηση φρεσκάδας. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης αντικατάστασης –εικονίδιο εξαγωγής– στη λεπίδα, η απόδοση της λεπίδας ενδέχεται να μην είναι πλέον η καλύτερη δυνατή. Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε τη λεπίδα για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

183

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/06/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

Καταπληκτικό προϊόν! Είναι πολύ καλή ποιότητα και κάνει καταπληκτική δουλειά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα

Date of Use 2021-04-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα

Date of Use 2021-04-25

05/10/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικο προϊον

Εύκολο στην χρήση, αποτελεσματικό, έχει όμως "Ακριβά ανταλλακτικά".

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα

01/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

εξαιρετικο προϊον, ακριβη τιμη

Τοσο η μηχανη (που εχει συν τοις αλλης και τεραστια διαρκεια ζωης) οσο και οι λεπιδες, ανετες και ευχρηστες, ειναι ο,τι καλυτερο εχω χρησιμοποιησει εδω και χρονια. Απαραδεκτο οτι τα ανταλλακτικα πρεπει να τα αγοραζουμε απο την Ελλαδα 50% πιο ακριβα απο οτι στον υπολοιπο πολιτισμενο κοσμο και μαλιστα οτι δεν ισχυουν οι προσφορες της εταιρειας. Ειναι παντως το καλυτερο προϊον της αγορας και ελπιζω η τιμη να πεσει στο μελλον.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.