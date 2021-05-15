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  • Τρίμερ ακριβείας "όλα σε ένα" για γένια
  • Τρίμερ ακριβείας "όλα σε ένα" για γένια
  • Τρίμερ ακριβείας "όλα σε ένα" για γένια
  • Τρίμερ ακριβείας "όλα σε ένα" για γένια
  • Τρίμερ ακριβείας "όλα σε ένα" για γένια
  • Τρίμερ ακριβείας "όλα σε ένα" για γένια

Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 3000Τρίμερ για γένια και λεπτομέρειες 3 σε 1

QG3320/15

3.9
| (77) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τρίμερ ακριβείας "όλα σε ένα" για γένια
Δοκιμάστε διάφορα στιλ στα γένια, το μουστάκι και τις φαβορίτες με αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα". Τα 3 διαφορετικά εξαρτήματα σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε πολλά διαφορετικά look.
Δείτε όλα τα οφέλη

Αδιάβροχο τρίμερ 3 σε 1 για μέγιστη ευελιξία

Τρίμερ ακριβείας "όλα σε ένα" για γένια

  • 2 εξαρτήματα & 1 χτένα

  • ασύρματο, πλήρως πλενόμενο

  • λεπίδες φιλικές προς το δέρμα

  • 60 λεπτά αυτονομίας / φόρτιση 10 ωρών

Τριμάρετε το πρόσωπο, τον αυχένα και τις φαβορίτες σας για ολοκληρωμένο στιλ

Χρησιμοποιήστε το τρίμερ πλήρους μεγέθους χωρίς χτένα για να ολοκληρώσετε το στιλ σας και σχηματίστε καθαρές γραμμές στα άκρα των γενιών.

18 προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις μήκους (1-18 χιλ.) για ομοιόμορφο μούσι ή κοντά γένια

Τριμάρετε τα γένια σας ακριβώς στο μήκος που θέλετε, κλειδώνοντας την κατάλληλη ρύθμιση για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η χτένα για μούσι και κοντά γένια διαθέτει 18 ρυθμίσεις μήκους από 1 έως 18 χιλ., με διαφορά ακριβώς 1 χιλιοστού ανάμεσα σε κάθε ρύθμιση.

Απαλλαγείτε εύκολα από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα σε αυτιά και μύτη

Απομακρύνετε τις ανεπιθύμητες τρίχες από τη μύτη και τα αυτιά, εύκολα και άνετα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

77

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

15/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια

Πλεονεκτήματα

Ποιότητα , 3 σε 1,

Μειονεκτήματα

Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

13/10/2018

Italia

Italia

Un regolabarba consigliatissimo

Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

01/08/2016

Italia

Italia

Buon prodotto

lo raccomanderei a un mio amico, facile da usare e ottimo x la rasatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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