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Μη διαθέσιμο πλέον
2 εξαρτήματα & 1 χτένα
ασύρματο, πλήρως πλενόμενο
λεπίδες φιλικές προς το δέρμα
60 λεπτά αυτονομίας / φόρτιση 10 ωρών
Χρησιμοποιήστε το τρίμερ πλήρους μεγέθους χωρίς χτένα για να ολοκληρώσετε το στιλ σας και σχηματίστε καθαρές γραμμές στα άκρα των γενιών.
Τριμάρετε τα γένια σας ακριβώς στο μήκος που θέλετε, κλειδώνοντας την κατάλληλη ρύθμιση για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η χτένα για μούσι και κοντά γένια διαθέτει 18 ρυθμίσεις μήκους από 1 έως 18 χιλ., με διαφορά ακριβώς 1 χιλιοστού ανάμεσα σε κάθε ρύθμιση.
Απομακρύνετε τις ανεπιθύμητες τρίχες από τη μύτη και τα αυτιά, εύκολα και άνετα.
3.9
από 5
77
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Geo1231
15/05/2021
Ελλάδα
Value for money
Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια
Πλεονεκτήματα
Ποιότητα , 3 σε 1,
Μειονεκτήματα
Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Beard
13/10/2018
Italia
Un regolabarba consigliatissimo
Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
andrear75
01/08/2016
Italia
Buon prodotto
lo raccomanderei a un mio amico, facile da usare e ottimo x la rasatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1