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Μη διαθέσιμο πλέον
QG3190/00
Εξαιρετική ορατότητα, μέγιστη ακρίβεια
Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade αυτού του σετ περιποίησης Philips σάς προσφέρει εκπληκτική ακρίβεια, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί, χωρίς να ξεφύγει καμία τρίχα.
Pro
9 σε 1
Αδιάβροχο
100% αδιάβροχο για εύκολη χρήση και καθαρισμό.
Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει πρωτόγνωρη ακρίβεια ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί.
Οι σκληρυμένες αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι είναι πιο κοφτερές από το τιτάνιο*.
3.0
από 5
33
Κριτικές
paul1
10/10/2011
United Kingdom
Simplicity
This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
nespolina
24/05/2012
Italia
Ottimo apparecchio, funzionale e comodo
Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
Lumenpra
05/01/2020
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-05