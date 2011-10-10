ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος με παρελκόμενα
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος με παρελκόμενα
  • Φωτογραφία συσκευασίας

Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 3000Σετ περιποίησης

QG3190/00

3

| (33) Κριτικές

Εξαιρετική ορατότητα, μέγιστη ακρίβεια

Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade αυτού του σετ περιποίησης Philips σάς προσφέρει εκπληκτική ακρίβεια, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί, χωρίς να ξεφύγει καμία τρίχα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετική ορατότητα, μέγιστη ακρίβεια

  • Pro

  • 9 σε 1

  • Αδιάβροχο

100% αδιάβροχο για χρήση στο ντους και εύκολο καθαρισμό

100% αδιάβροχο για χρήση στο ντους και εύκολο καθαρισμό

100% αδιάβροχο για εύκολη χρήση και καθαρισμό.

Τεχνολογία MicroBlade για πρωτόγνωρη ακρίβεια

Τεχνολογία MicroBlade για πρωτόγνωρη ακρίβεια

Η επαναστατική τεχνολογία MicroBlade έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει πρωτόγνωρη ακρίβεια ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβώς το στυλ που έχετε σκεφτεί.

Πιο κοφτερές από το τιτάνιο*: Λεπίδες ακόμα πιο σκληρές για μεγάλη διάρκεια ζωής

Πιο κοφτερές από το τιτάνιο*: Λεπίδες ακόμα πιο σκληρές για μεγάλη διάρκεια ζωής

Οι σκληρυμένες αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι είναι πιο κοφτερές από το τιτάνιο*.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.0

από 5

33

Κριτικές

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Simplicity

This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

24/05/2012

Italia

Italia

Ottimo apparecchio, funzionale e comodo

Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

05/01/2020

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-05

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-05

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.