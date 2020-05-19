ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία εμπρός-άνω-αριστερής πλευράς προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία εμπρός-άνω-αριστερής πλευράς προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 3000Σετ περιποίησης

QG3080/10

4.8

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Σετ περιποίησης 7 σε 1

Το επαγγελματικό σετ περιποίησης Philips QG3080 με τρίμερ για τα μαλλιά, τα γένια, τη μύτη και τα αυτιά είναι το απόλυτο εργαλείο για να δημιουργείτε το κατάλληλο look για κάθε περίσταση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Δημιουργήστε το δικό σας στυλ

Σετ περιποίησης 7 σε 1

  • 7 σε 1

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelWave για αποτελέσματα ακριβείας

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες SteelWave για αποτελέσματα ακριβείας

Επαναστατικό κυματοειδές σχήμα, αυτoακονιζόμενες λεπίδες που κατευθύνουν και κόβουν τις τρίχες για ακριβές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

9 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους από 1-18 χιλ.

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.8

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Πλεονεκτήματα

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QG3080 Grooming kit

Ημερομηνία χρήσης 2019-04-19

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QG3080 Grooming kit

Ημερομηνία χρήσης 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

29/10/2016

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.