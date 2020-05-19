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Μη διαθέσιμο πλέον
Σετ περιποίησης 7 σε 1
Το επαγγελματικό σετ περιποίησης Philips QG3080 με τρίμερ για τα μαλλιά, τα γένια, τη μύτη και τα αυτιά είναι το απόλυτο εργαλείο για να δημιουργείτε το κατάλληλο look για κάθε περίσταση.
7 σε 1
Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.
Επαναστατικό κυματοειδές σχήμα, αυτoακονιζόμενες λεπίδες που κατευθύνουν και κόβουν τις τρίχες για ακριβές και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.
4.8
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Πλεονεκτήματα
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QG3080 Grooming kit
Ημερομηνία χρήσης 2019-04-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QG3080 Grooming kit
Ημερομηνία χρήσης 2019-04-19
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
campa05
29/10/2016
España
Επαληθευμένος αγοραστής
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit