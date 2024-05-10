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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Μη διαθέσιμο πλέον
Επαγγελματική ακρίβεια
Αυτή η κουρευτική μηχανή Philips είναι σχεδιασμένη να παρέχει απόλυτη ακρίβεια, με μια ψηφιακή οθόνη και τις περισσότερες ρυθμίσεις μήκους της αγοράς! Μια γρήγορη φόρτιση εξασφαλίζει έως και 60 λεπτά αυτονομίας. Το στυλ που θέλετε, όπως το θέλετε!
Λεπίδες από τιτάνιο
41 ρυθμίσεις μήκους
60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας
Χτένα, ψαλίδι και θήκη αποθήκευσης
Εξελιγμένες λεπίδες από τιτάνιο για ανώτερη ποιότητα κοπής, που παραμένουν αιχμηρές για μεγάλο διάστημα
Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται από διεθνή εγγύηση 2 ετών, είναι συμβατά με τις τάσεις δικτύου όλων των χωρών και δεν χρειάζονται ποτέ λίπανση.
Απλά ανοίξτε την κεφαλή και ξεπλύνετέ την κάτω από τη βρύση.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.2
από 5
703
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kostas134
10/05/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολυ ευχρηστη
Πολυ δυνατη δεν μουκωνει πολυ καλο πιασιμο ευκολος καθαρισμος
Πλεονεκτήματα
Δεν μπουκωνει κοστος αγορας ποιοτητα κατασκευης ευκολος καθαρισμος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Ημερομηνία χρήσης 2023-04-09
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Ημερομηνία χρήσης 2023-04-09
Aktines
11/12/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Καλή αυτονομία αλλά αν σπάσουν τα χτενάκια δεν υπάρχουν ανταλλακτικά
Πλεονεκτήματα
Αυτονομία μπαταρίας
Μειονεκτήματα
Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά στα χτενάκια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-11
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-11
GeoT
05/12/2020
Ελλάδα
Πολύ καλή
Την έχω χρόνια, είναι καταπληκτική. Δυνατή μπαταρία και φαρδύ πλάτος κοπής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper
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