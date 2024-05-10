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Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 7000Κουρευτική μηχανή

QC5390/80

4.2

| (703) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Επαγγελματική ακρίβεια

Αυτή η κουρευτική μηχανή Philips είναι σχεδιασμένη να παρέχει απόλυτη ακρίβεια, με μια ψηφιακή οθόνη και τις περισσότερες ρυθμίσεις μήκους της αγοράς! Μια γρήγορη φόρτιση εξασφαλίζει έως και 60 λεπτά αυτονομίας. Το στυλ που θέλετε, όπως το θέλετε!

Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

Επαγγελματική ακρίβεια

  • Λεπίδες από τιτάνιο

  • 41 ρυθμίσεις μήκους

  • 60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρας

  • Χτένα, ψαλίδι και θήκη αποθήκευσης

Ανώτερη ποιότητα κοπής, με λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου

Ανώτερη ποιότητα κοπής, με λεπίδες με επικάλυψη τιτανίου

Εξελιγμένες λεπίδες από τιτάνιο για ανώτερη ποιότητα κοπής, που παραμένουν αιχμηρές για μεγάλο διάστημα

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν απαιτείται λίπανση

2 χρόνια εγγύηση, παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση, δεν απαιτείται λίπανση

Όλα τα προϊόντα περιποίησης της εταιρείας μας είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Συνοδεύονται από διεθνή εγγύηση 2 ετών, είναι συμβατά με τις τάσεις δικτύου όλων των χωρών και δεν χρειάζονται ποτέ λίπανση.

Ανοιγόμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη βρύση

Ανοιγόμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα κάτω από τη βρύση

Απλά ανοίξτε την κεφαλή και ξεπλύνετέ την κάτω από τη βρύση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

703

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολυ ευχρηστη

Πολυ δυνατη δεν μουκωνει πολυ καλο πιασιμο ευκολος καθαρισμος

Πλεονεκτήματα

Δεν μπουκωνει κοστος αγορας ποιοτητα κατασκευης ευκολος καθαρισμος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Ημερομηνία χρήσης 2023-04-09

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Ημερομηνία χρήσης 2023-04-09

11/12/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Καλή αυτονομία αλλά αν σπάσουν τα χτενάκια δεν υπάρχουν ανταλλακτικά

Πλεονεκτήματα

Αυτονομία μπαταρίας

Μειονεκτήματα

Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά στα χτενάκια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-11

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-11

05/12/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή

Την έχω χρόνια, είναι καταπληκτική. Δυνατή μπαταρία και φαρδύ πλάτος κοπής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 