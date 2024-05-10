ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
  • Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια

Μη διαθέσιμο πλέον

Hair clipperΠλενόμενη κουρευτική μηχανή

QC5115/15

4.2
| (703) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια
Η κουρευτική μηχανή της Philips προσφέρει ένα εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια. Έχει εξαιρετικά αθόρυβη σχεδίαση, 11 ρυθμίσεις μήκους και αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες που προσφέρουν την ιδανική απόδοση και εμπειρία κοπής μαλλιών τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες
Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

Αθόρυβο, αξιόπιστο κούρεμα για κάθε ηλικία

Εύκολο κούρεμα για όλη την οικογένεια

  • Aυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες

  • 11 ρυθμίσεις μήκους

  • Χρήση με καλώδιο

  • Έως 5 έτη εγγύηση

Αθόρυβη και ισχυρή απόδοση

Αθόρυβη και ισχυρή απόδοση

Μια κουρευτική μηχανή για όλη την οικογένεια, με όλη την απόδοση και χωρίς άγχος. Το μοτέρ εξομάλυνσης έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ισχύ με μειωμένη δόνηση, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ηρεμίας κατά την κοπή των τριχών.

Προσαρμόστε εύκολα το μήκος των μαλλιών σας από 0,5 χιλ. έως 21 χιλ.

Προσαρμόστε εύκολα το μήκος των μαλλιών σας από 0,5 χιλ. έως 21 χιλ.

Προσαρμόστε το μήκος των μαλλιών σας με ακρίβεια και ευκολία. Επιλέξτε από 10 ρυθμίσεις, από 3 χιλ. έως 21 χιλ., σε βήματα των 2 χιλ. Για βαθύτερο τριμάρισμα, απλώς αφαιρέστε τη χτένα για να κουρέψετε τα μαλλιά σας με ακρίβεια 0,5 χιλ.

Αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες, δεν απαιτείται λίπανση

Αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες, δεν απαιτείται λίπανση

Η όμορφη εμφάνιση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Οι κουρευτικές μηχανές μας διαθέτουν αυτοακονιζόμενες λεπίδες που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, εξασφαλίζοντας περιποίηση ακριβείας από την πρώτη μέρα, έως τον πέμπτο χρόνο και μετά.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image AWARD-612375

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.2

από 5

703

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολυ ευχρηστη

Πολυ δυνατη δεν μουκωνει πολυ καλο πιασιμο ευκολος καθαρισμος

Πλεονεκτήματα

Δεν μπουκωνει κοστος αγορας ποιοτητα κατασκευης ευκολος καθαρισμος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή

11/12/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Καλή αυτονομία αλλά αν σπάσουν τα χτενάκια δεν υπάρχουν ανταλλακτικά

Πλεονεκτήματα

Αυτονομία μπαταρίας

Μειονεκτήματα

Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά στα χτενάκια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή

05/12/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή

Την έχω χρόνια, είναι καταπληκτική. Δυνατή μπαταρία και φαρδύ πλάτος κοπής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.

  2. Ισχύει αποκλειστικά για τα μοντέλα σειράς 5000, 7000 και 9000. Διαθέσιμο για την παγκόσμια αγορά, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Κίνα.