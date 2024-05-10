2 χρόνια εγγύηση
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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Aυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες
11 ρυθμίσεις μήκους
Χρήση με καλώδιο
Έως 5 έτη εγγύηση
Μια κουρευτική μηχανή για όλη την οικογένεια, με όλη την απόδοση και χωρίς άγχος. Το μοτέρ εξομάλυνσης έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ισχύ με μειωμένη δόνηση, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ηρεμίας κατά την κοπή των τριχών.
Προσαρμόστε το μήκος των μαλλιών σας με ακρίβεια και ευκολία. Επιλέξτε από 10 ρυθμίσεις, από 3 χιλ. έως 21 χιλ., σε βήματα των 2 χιλ. Για βαθύτερο τριμάρισμα, απλώς αφαιρέστε τη χτένα για να κουρέψετε τα μαλλιά σας με ακρίβεια 0,5 χιλ.
Η όμορφη εμφάνιση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Οι κουρευτικές μηχανές μας διαθέτουν αυτοακονιζόμενες λεπίδες που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, εξασφαλίζοντας περιποίηση ακριβείας από την πρώτη μέρα, έως τον πέμπτο χρόνο και μετά.
Βραβεία
4.2
από 5
703
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kostas134
10/05/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολυ ευχρηστη
Πολυ δυνατη δεν μουκωνει πολυ καλο πιασιμο ευκολος καθαρισμος
Πλεονεκτήματα
Δεν μπουκωνει κοστος αγορας ποιοτητα κατασκευης ευκολος καθαρισμος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5115/15 Πλενόμενη κουρευτική μηχανή
Aktines
11/12/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Καλή αυτονομία αλλά αν σπάσουν τα χτενάκια δεν υπάρχουν ανταλλακτικά
Πλεονεκτήματα
Αυτονομία μπαταρίας
Μειονεκτήματα
Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά στα χτενάκια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 7000 QC5390/80 Κουρευτική μηχανή
GeoT
05/12/2020
Ελλάδα
Πολύ καλή
Την έχω χρόνια, είναι καταπληκτική. Δυνατή μπαταρία και φαρδύ πλάτος κοπής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hair clipper QC5130/15 Family clipper
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.
Ισχύει αποκλειστικά για τα μοντέλα σειράς 5000, 7000 και 9000. Διαθέσιμο για την παγκόσμια αγορά, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Κίνα.