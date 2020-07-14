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Μη διαθέσιμο πλέον

Hairclipper series 1000Κουρευτική μηχανή

QC5050/00

3.9

| (23) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικά εύχρηστη κουρευτική μηχανή

Αυτή η εξαιρετικά εύχρηστη κουρευτική μηχανή με 8 ρυθμίσεις μήκους από 1-21 χιλ. σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε όποιο στυλ επιθυμείτε. Απλά επιλέξτε το σωστό μήκος μαλλιών, κλειδώστε και ξεκινήστε. Τώρα, με πρόσθετη χτένα για κοντές τρίχες για εξαιρετικά κοντά κουρέματα και γένια 3 ημερών.

Δείτε όλα τα οφέλη

The world's most preferred electric male grooming brand1

Επιλέξτε μήκος, κλειδώστε και ξεκινήστε

Εξαιρετικά εύχρηστη κουρευτική μηχανή

  • Με χτένα που ακολουθεί το περίγραμμα

8 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους έως και 21 χιλ.

8 ενσωματωμένες ρυθμίσεις μήκους έως και 21 χιλ.

Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Χτένα παρακολούθησης περιγράμματος για ταχύτητα και άνεση

Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.

Χτένα μικρού μήκους για να κόβετε τα μαλλιά σας κατά 1,6 χιλ.

Χτένα μικρού μήκους για να κόβετε τα μαλλιά σας κατά 1,6 χιλ.

Μία χτένα αποκλειστικά για να κόβετε τα μαλλιά σας για εξαιρετικά κοντά κουρέματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

23

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

12 χρόνια!

12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !

Πλεονεκτήματα

Όλα

Μειονεκτήματα

Τίποτα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Ημερομηνία χρήσης 2018-07-14

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Ημερομηνία χρήσης 2018-07-14

02/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Σπουδαια

Την έχω 8 χρόνια. Δουλεύει ακοπα. Λεπίδα κόβει ακόμα. Η μπαταρία έχει μόνο κλατάρει αλλά λογικό.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

04/03/2016

Italia

Italia

Ottimo prodottto

Considerando che l'acquisto è stato fatto più di 5 anni fa, lo considero un prodotto di notevole qualità. Le lame tagliano perfettamente, la regolazione é di facile utilizzo. La batteria dura ancora molto, e la carica mantiene per tutt'al durata del taglio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QC5050 Regolacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για QC5050 Regolacapelli

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 