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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά εύχρηστη κουρευτική μηχανή
Αυτή η εξαιρετικά εύχρηστη κουρευτική μηχανή με 8 ρυθμίσεις μήκους από 1-21 χιλ. σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε όποιο στυλ επιθυμείτε. Απλά επιλέξτε το σωστό μήκος μαλλιών, κλειδώστε και ξεκινήστε. Τώρα, με πρόσθετη χτένα για κοντές τρίχες για εξαιρετικά κοντά κουρέματα και γένια 3 ημερών.
Με χτένα που ακολουθεί το περίγραμμα
Επιλέξτε και κλειδώστε το επιθυμητό μήκος από ένα ευέλικτο εύρος δυνατών μηκών.
Η χτένα παρακολούθησης περιγράμματος προσαρμόζεται σε κάθε καμπύλη, χαρίζοντάς σας γρήγορα και άνετα αποτελέσματα.
Μία χτένα αποκλειστικά για να κόβετε τα μαλλιά σας για εξαιρετικά κοντά κουρέματα.
3.9
από 5
23
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
sanosay
14/07/2020
Ελλάδα
12 χρόνια!
12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !
Πλεονεκτήματα
Όλα
Μειονεκτήματα
Τίποτα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Ημερομηνία χρήσης 2018-07-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Ημερομηνία χρήσης 2018-07-14
Nick7
02/07/2019
Ελλάδα
Σπουδαια
Την έχω 8 χρόνια. Δουλεύει ακοπα. Λεπίδα κόβει ακόμα. Η μπαταρία έχει μόνο κλατάρει αλλά λογικό.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
DannyLE
04/03/2016
Italia
Ottimo prodottto
Considerando che l'acquisto è stato fatto più di 5 anni fa, lo considero un prodotto di notevole qualità. Le lame tagliano perfettamente, la regolazione é di facile utilizzo. La batteria dura ancora molto, e la carica mantiene per tutt'al durata del taglio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QC5050 Regolacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για QC5050 Regolacapelli
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