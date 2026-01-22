2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
PSG9050/20
Τεχνολογία ActiveSense
Εγγυημένα χωρίς καψίματα*
Ελαφρύ σίδερο
Βολή ατμού έως και 750 γρ.
Η τεχνολογία ActiveSense αναγνωρίζει υφάσματα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένη κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη.
Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα ατμού, για εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα υφάσματα.
Εξασφαλίστε γρήγορο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει πότε μετακινείτε το σίδερο και απελευθερώνει ατμό αυτόματα
Βραβεία
2.0
από 5
1
Κριτική
Stella19
22/01/2026
Ελλάδα
Διαρροή νερου
Το σίδερο χάλασε σε λιγότερο από 1 μήνα και χρησιμοποιήθηκε το πολυ 4 φορές. Υπήρξε διαρροή νερού από παντού, γεννήτρια και πλάκα. Σαν σίδερο ήταν εντυπωσιακό στη χρήση του σιδέρωνε πανεύκολα και δεν άφηνε τσαλαπατά όμως η βλάβη είναι αδικαιολόγητη.
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Σύστημα σιδερώματος
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Σύστημα σιδερώματος
Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται