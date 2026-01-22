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  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
  • Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε

PerfectCare 9000 SeriesΣύστημα σιδερώματος

PSG9050/20

2
| (1) Κριτική

1 βραβείο

Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε
Η σειρά 7000 PerfectCare διαθέτει την παγκοσμίως μοναδική τεχνολογία ActiveSense, που επιτρέπει στο σίδερο να ανιχνεύει το είδος υφάσματος των ρούχων. Με την ενσωματωμένη κάμερα και τη λειτουργία AI, ξέρει τι σιδερώνετε και ρυθμίζει την ιδανική θερμοκρασία και ποσότητα ατμού για ξεκούραστα αποτελέσματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανεύκολο σιδέρωμα. Εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το μόνο σίδερο που γνωρίζει τι σιδερώνετε

  • Τεχνολογία ActiveSense

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα*

  • Ελαφρύ σίδερο

  • Βολή ατμού έως και 750 γρ.

Το μοναδικό σύστημα σιδερώματος που γνωρίζει τι σιδερώνετε

Το μοναδικό σύστημα σιδερώματος που γνωρίζει τι σιδερώνετε

Η τεχνολογία ActiveSense αναγνωρίζει υφάσματα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένη κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη.

Προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις

Προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις

Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα ατμού, για εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα υφάσματα.

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για γρηγορότερο, ευκολότερο σιδέρωμα

Έξυπνο αυτόματο σύστημα ατμού για γρηγορότερο, ευκολότερο σιδέρωμα

Εξασφαλίστε γρήγορο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει πότε μετακινείτε το σίδερο και απελευθερώνει ατμό αυτόματα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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2.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
1

22/01/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

Διαρροή νερου

Το σίδερο χάλασε σε λιγότερο από 1 μήνα και χρησιμοποιήθηκε το πολυ 4 φορές. Υπήρξε διαρροή νερού από παντού, γεννήτρια και πλάκα. Σαν σίδερο ήταν εντυπωσιακό στη χρήση του σιδέρωνε πανεύκολα και δεν άφηνε τσαλαπατά όμως η βλάβη είναι αδικαιολόγητη.

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Σύστημα σιδερώματος

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Σύστημα σιδερώματος

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται