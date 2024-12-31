Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*

Το νέο πιο ισχυρό και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα σιδερώματος σειρά 8000 της Philips, προσαρμόζει την ποσότητα του ατμού σε κάθε κίνηση του σίδερου ανάλογα με την ταχύτητα που σιδερώνετε χάρη στον έξυπνο αισθητήρα κίνησης με τεχνητή νοημοσύνη AI και τη λειτουργία speed mode. Η τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται απόδοση χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Το σιδέρωμα έγινε πιο εύκολο από ποτέ!