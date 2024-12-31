Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας, χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Σιδερώστε κάθε τύπο ρούχου, από μια μεταξωτή μπλούζα μέχρι ένα βαμβακερό πουκάμισο, χωρίς άγχος. Εγγυόμαστε ότι το σύστημα σιδερώματος δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε κανένα ύφασμα που σιδερώνεται, ακόμη και όταν το σίδερο μένει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια πάνω στα ρούχα σας ή στη σιδερώστρα.