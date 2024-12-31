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  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
  • Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*

Σύστημα PerfectCare Σειρά 8000Φροντίδα ρούχων

PSG8200/70

Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*
Το νέο πιο ισχυρό και εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα σιδερώματος σειρά 8000 της Philips προσφέρει κορυφαία αποτελέσματα σιδερώματος. Η τεχνολογία OptimalTemp εγγυάται απόδοση χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Το σιδέρωμα έγινε πιο εύκολο από ποτέ.
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Πρακτική σχεδίαση για ευκολότερη μεταφορά και αποθήκευση

Το πιο ισχυρό και αποδοτικό σύστημα σιδερώματος της Philips*

  • Έως 215 g/λεπτό συνεχής παροχή ατμού και βολή ατμού 750g για γρηγορότερο σιδέρωμα

  • OptimalTEMP εγγυημένα χωρίς καψίματα

  • Πρακτική σχεδίαση

  • 1 ώρα σιδερώματος χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 1,4 L

  • Σύστημα αφαλάτωσης Easy De-Calc για εύκολη συντήρηση

Νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για πανίσχυρο ατμό

Νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για πανίσχυρο ατμό

Διαθέτει νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για βελτιωμένη εμπειρία σιδερώματος και πιο ισχυρή παροχή ατμού χωρίς διακοπές. Η νέα γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower μειώνει τις υγρές κηλίδες στα ρούχα σας κατά το σιδέρωμα*, έτοιμη γκαρνταρόμπα χωρίς χρόνο αναμονής για στέγνωμα.

Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας, χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Σιδερώστε κάθε τύπο ρούχου, από μια μεταξωτή μπλούζα μέχρι ένα βαμβακερό πουκάμισο, χωρίς άγχος. Εγγυόμαστε ότι το σύστημα σιδερώματος δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε κανένα ύφασμα που σιδερώνεται, ακόμη και όταν το σίδερο μένει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια πάνω στα ρούχα σας ή στη σιδερώστρα.

Αυτόματο σύστημα ατμού για εύκολο σιδέρωμα χωρίς κόπο

Αυτόματο σύστημα ατμού για εύκολο σιδέρωμα χωρίς κόπο

O έξυπνος αισθητήρας κίνησης με τεχνητή νοημοσύνη AI αναγνωρίζει πότε το σίδερο κινείται πάνω στα ρούχα σας και απελευθερώνει αυτόματα πανίσχυρo ατμό. Σιδερώστε εύκολα και γρήγορα χωρίς κόπο, καθώς το σύστημα σιδερώματος κάνει τη δουλειά για σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Απόδοση ατμού (πρότυπο IEC60311) συγκριτικά με τα άλλα συστήματα σιδερώματος, Ιούνιος 2025.

  2. Συγκριτικά με το PSG8000S

  3. Συγκριτικά με τη λειτουργία MAX

  4. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό φορέα για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.