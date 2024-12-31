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2 χρόνια εγγύηση
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PSG8200/70
Έως 215 g/λεπτό συνεχής παροχή ατμού και βολή ατμού 750g για γρηγορότερο σιδέρωμα
OptimalTEMP εγγυημένα χωρίς καψίματα
Πρακτική σχεδίαση
1 ώρα σιδερώματος χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 1,4 L
Σύστημα αφαλάτωσης Easy De-Calc για εύκολη συντήρηση
Διαθέτει νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για βελτιωμένη εμπειρία σιδερώματος και πιο ισχυρή παροχή ατμού χωρίς διακοπές. Η νέα γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower μειώνει τις υγρές κηλίδες στα ρούχα σας κατά το σιδέρωμα*, έτοιμη γκαρνταρόμπα χωρίς χρόνο αναμονής για στέγνωμα.
Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας, χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP. Σιδερώστε κάθε τύπο ρούχου, από μια μεταξωτή μπλούζα μέχρι ένα βαμβακερό πουκάμισο, χωρίς άγχος. Εγγυόμαστε ότι το σύστημα σιδερώματος δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε κανένα ύφασμα που σιδερώνεται, ακόμη και όταν το σίδερο μένει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια πάνω στα ρούχα σας ή στη σιδερώστρα.
O έξυπνος αισθητήρας κίνησης με τεχνητή νοημοσύνη AI αναγνωρίζει πότε το σίδερο κινείται πάνω στα ρούχα σας και απελευθερώνει αυτόματα πανίσχυρo ατμό. Σιδερώστε εύκολα και γρήγορα χωρίς κόπο, καθώς το σύστημα σιδερώματος κάνει τη δουλειά για σας.
Κριτικές
Απόδοση ατμού (πρότυπο IEC60311) συγκριτικά με τα άλλα συστήματα σιδερώματος, Ιούνιος 2025.
Συγκριτικά με το PSG8000S
Συγκριτικά με τη λειτουργία MAX
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό φορέα για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.