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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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PSG8140/80
Λειτουργία ταχύτητας
Έξυπνος αυτόματος ατμός
Εγγυημένα χωρίς καψίματα*
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Σιδερώστε πιο γρήγορα με τη λειτουργία ταχύτητας. Το σίδερό σας προσαρμόζει αυτόματα την ιδανική ποσότητα ατμού στην ταχύτητα σιδερώματος.
Εξασφαλίστε γρήγορο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει πότε μετακινείτε το σίδερο και απελευθερώνει ατμό αυτόματα
Χάρη στη νέα τεχνολογία του αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει τις κινήσεις σας προς κάθε κατεύθυνση, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια άνετη εμπειρία για να περνάτε αυτόματα με ατμό τα ρούχα, τις κουρτίνες και τα κλινοσκεπάσματα που κρέμονται.
Βραβεία
Κριτικές
Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται