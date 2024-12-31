Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε

Η σειρά PerfectCare 8000 κάνει το σιδέρωμα παιχνιδάκι χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα. Επιτρέπει το κάθετο και οριζόντιο σιδέρωμα με αυτόματη λειτουργία ατμού. Η λειτουργία ταχύτητας προσαρμόζει την ποσότητα ατμού βάσει της ταχύτητας σιδερώματος για ακόμα πιο γρήγορα αποτελέσματα.