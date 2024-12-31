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  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε

PerfectCare 8000 SeriesΓεννήτρια ατμού

PSG8140/80

1 βραβείο

Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
Η σειρά PerfectCare 8000 κάνει το σιδέρωμα παιχνιδάκι χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα. Επιτρέπει το κάθετο και οριζόντιο σιδέρωμα με αυτόματη λειτουργία ατμού. Η λειτουργία ταχύτητας προσαρμόζει την ποσότητα ατμού βάσει της ταχύτητας σιδερώματος για ακόμα πιο γρήγορα αποτελέσματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.

Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε

  • Λειτουργία ταχύτητας

  • Έξυπνος αυτόματος ατμός

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα*

  • Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Προσαρμόζει τον ατμό στην ταχύτητα σιδερώματος

Προσαρμόζει τον ατμό στην ταχύτητα σιδερώματος

Σιδερώστε πιο γρήγορα με τη λειτουργία ταχύτητας. Το σίδερό σας προσαρμόζει αυτόματα την ιδανική ποσότητα ατμού στην ταχύτητα σιδερώματος.

Σιδερώστε χωρίς κόπο με αυτόματο ατμό

Σιδερώστε χωρίς κόπο με αυτόματο ατμό

Εξασφαλίστε γρήγορο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει πότε μετακινείτε το σίδερο και απελευθερώνει ατμό αυτόματα

Αναβαθμισμένος αισθητήρας κίνησης για εύκολη κάθετη χρήση

Αναβαθμισμένος αισθητήρας κίνησης για εύκολη κάθετη χρήση

Χάρη στη νέα τεχνολογία του αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει τις κινήσεις σας προς κάθε κατεύθυνση, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια άνετη εμπειρία για να περνάτε αυτόματα με ατμό τα ρούχα, τις κουρτίνες και τα κλινοσκεπάσματα που κρέμονται.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται