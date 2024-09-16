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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Λειτουργία ταχύτητας
Έξυπνος αυτόματος ατμός
Εγγυημένα χωρίς καψίματα*
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Σιδερώστε πιο γρήγορα με τη λειτουργία ταχύτητας. Το σίδερό σας προσαρμόζει αυτόματα την ιδανική ποσότητα ατμού στην ταχύτητα σιδερώματος.
Εξασφαλίστε γρήγορο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει πότε μετακινείτε το σίδερο και απελευθερώνει ατμό αυτόματα
Χάρη στη νέα τεχνολογία του αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει τις κινήσεις σας προς κάθε κατεύθυνση, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια άνετη εμπειρία για να περνάτε αυτόματα με ατμό τα ρούχα, τις κουρτίνες και τα κλινοσκεπάσματα που κρέμονται.
Βραβεία
4.7
από 5
20
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Virna
16/09/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό!
Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!!!! Bb bb no n. Nnn. Nnn
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Faniola
03/12/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αψογο
Είναι πάρα πολυ καλό. Πολυ ελαφρυ και ευκολο στη χρηση
Πλεονεκτήματα
Ολα
Μειονεκτήματα
....δεν εχω βρει μεχρι στιγμης, μιας και το εχω μολις 1 μηνα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Νεφέλη Γιν
01/10/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Πολύ εύκολο στην χρήση, ελαφρύ, σιδερωνω στον μισό χρόνο! Αξίζει τα λεφτά του!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται