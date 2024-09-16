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  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
  • Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε

PerfectCare 8000 SeriesΣύστημα σιδερώματος

PSG8130/80

4.7
| (20) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε
Η σειρά PerfectCare 8000 κάνει το σιδέρωμα παιχνιδάκι χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα. Επιτρέπει το κάθετο και οριζόντιο σιδέρωμα με αυτόματη λειτουργία ατμού. Η λειτουργία ταχύτητας προσαρμόζει την ποσότητα ατμού βάσει της ταχύτητας σιδερώματος για ακόμα πιο γρήγορα αποτελέσματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.

Το σίδερο προσαρμόζει τον ατμό βάσει της ταχύτητας που σιδερώνετε

  • Λειτουργία ταχύτητας

  • Έξυπνος αυτόματος ατμός

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα*

  • Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Προσαρμόζει τον ατμό στην ταχύτητα σιδερώματος

Προσαρμόζει τον ατμό στην ταχύτητα σιδερώματος

Σιδερώστε πιο γρήγορα με τη λειτουργία ταχύτητας. Το σίδερό σας προσαρμόζει αυτόματα την ιδανική ποσότητα ατμού στην ταχύτητα σιδερώματος.

Σιδερώστε χωρίς κόπο με αυτόματο ατμό

Σιδερώστε χωρίς κόπο με αυτόματο ατμό

Εξασφαλίστε γρήγορο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει πότε μετακινείτε το σίδερο και απελευθερώνει ατμό αυτόματα

Αναβαθμισμένος αισθητήρας κίνησης για εύκολη κάθετη χρήση

Αναβαθμισμένος αισθητήρας κίνησης για εύκολη κάθετη χρήση

Χάρη στη νέα τεχνολογία του αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει τις κινήσεις σας προς κάθε κατεύθυνση, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια άνετη εμπειρία για να περνάτε αυτόματα με ατμό τα ρούχα, τις κουρτίνες και τα κλινοσκεπάσματα που κρέμονται.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

20

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

16/09/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό!

Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!!!! Bb bb no n. Nnn. Nnn

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

03/12/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αψογο

Είναι πάρα πολυ καλό. Πολυ ελαφρυ και ευκολο στη χρηση

Πλεονεκτήματα

Ολα

Μειονεκτήματα

....δεν εχω βρει μεχρι στιγμης, μιας και το εχω μολις 1 μηνα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

01/10/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Πολύ εύκολο στην χρήση, ελαφρύ, σιδερωνω στον μισό χρόνο! Αξίζει τα λεφτά του!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

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