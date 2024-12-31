Πλάκα SteamGlide Elite για κορυφαία απόδοση ολίσθησης

Η πλάκα SteamGlide Elite είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για τέλεια απόδοση ολίσθησης και μέγιστη αντοχή στις γρατζουνιές. Η βάση της από ανοξείδωτο ατσάλι είναι δύο φορές πιο σκληρή από μια κανονική βάση αλουμινίου και η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επίστρωση 6 στρώσεων που περιλαμβάνει προηγμένη στρώση τιτανίου, γλιστράει εύκολα ώστε να απολαμβάνετε γρηγορότερα αποτελέσματα από ποτέ.