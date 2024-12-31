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  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
  • Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare 8000 SeriesΣύστημα Σιδερώματος

PSG8040/60

1 βραβείο

Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς
Η σειρά PerfectCare 8000 προσφέρει πανεύκολο σιδέρωμα με τη νέα μας τεχνολογία αισθητήρα κίνησης, επιτρέποντας το κάθετο και το οριζόντιο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανεύκολο σιδέρωμα. Γρήγορα αποτελέσματα.

Το σίδερο που ρυθμίζει αυτόματα τον ατμό για εσάς

  • Έξυπνος αυτόματος ατμός

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα*

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

  • Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Σιδερώστε χωρίς κόπο με αυτόματο ατμό

Σιδερώστε χωρίς κόπο με αυτόματο ατμό

Εξασφαλίστε γρήγορο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει πότε μετακινείτε το σίδερο και απελευθερώνει ατμό αυτόματα

Πανίσχυρος ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων

Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.

Πλάκα SteamGlide Elite για κορυφαία απόδοση ολίσθησης

Πλάκα SteamGlide Elite για κορυφαία απόδοση ολίσθησης

Η πλάκα SteamGlide Elite είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για τέλεια απόδοση ολίσθησης και μέγιστη αντοχή στις γρατζουνιές. Η βάση της από ανοξείδωτο ατσάλι είναι δύο φορές πιο σκληρή από μια κανονική βάση αλουμινίου και η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επίστρωση 6 στρώσεων που περιλαμβάνει προηγμένη στρώση τιτανίου, γλιστράει εύκολα ώστε να απολαμβάνετε γρηγορότερα αποτελέσματα από ποτέ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται