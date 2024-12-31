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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Μη διαθέσιμο πλέον
PSG8040/60
Έξυπνος αυτόματος ατμός
Εγγυημένα χωρίς καψίματα*
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Εξασφαλίστε γρήγορο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που αναγνωρίζει πότε μετακινείτε το σίδερο και απελευθερώνει ατμό αυτόματα
Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.
Η πλάκα SteamGlide Elite είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για τέλεια απόδοση ολίσθησης και μέγιστη αντοχή στις γρατζουνιές. Η βάση της από ανοξείδωτο ατσάλι είναι δύο φορές πιο σκληρή από μια κανονική βάση αλουμινίου και η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επίστρωση 6 στρώσεων που περιλαμβάνει προηγμένη στρώση τιτανίου, γλιστράει εύκολα ώστε να απολαμβάνετε γρηγορότερα αποτελέσματα από ποτέ.
Βραβεία
Κριτικές
Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται