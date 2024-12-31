Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό

Η νέα σειρά συστημάτων σιδερώματος PerfectCare 7000 έχει σχεδιαστεί για να σιδερώνετε εύκολα χωρίς κόπο με την αυτόματη λειτουργία ατμού. Χάρη στους αισθητήρες κινησης που διαθέτει, εκλύεται αυτόματα πανίσχυρος ατμός σε κάθε κίνηση σας καθώς σιδερώνετε. Επίσης, η τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται.