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PSG7300/80
Αυτόματος ατμός χάρη στον αισθητήρα κίνησης
Κάθετος ατμός για κουρτίνες και ρούχα σε κρεμάστρα
OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα
Έως 170 g/min συνεχής ατμός, βολή ατμού 650 g
1 ώρα σιδερώματος χάρη στο μεγάλο δοχείο 1,5 L
Ο αισθητήρας κίνησης αναγνωρίζει πότε το σίδερο κινείται πάνω στα ρούχα σας και απελευθερώνει αυτόματα ισχυρό ατμό. Σιδερώστε εύκολα και γρήγορα χωρίς κόπο, καθώς το σύστημα σιδερώματος κάνει τη δουλειά για εσάς.
Διαθέτει νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για βελτιωμένη εμπειρία σιδερώματος και πιο ισχυρή παροχή ατμού χωρίς διακοπές. Η νέα γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower μειώνει τις υγρές κηλίδες στα ρούχα σας κατά το σιδέρωμα* και η γκαρνταρόμπα σας είναι έτοιμη χωρίς χρόνο αναμονής για στέγνωμα.
Η πλάκα SteamGlide Elite διαθέτει τη νεότερη και πιο προηγμένη τεχνολογία μας για απόλυτη ολίσθηση και εξαιρετική αντοχή στις γρατζουνιές. Το προηγμένο στρώμα νανο-τιτανίου παρέχει εξαιρετικές επιδόσεις ολίσθησης σε όλα τα ρούχα για γρηγορότερα αποτελέσματα.
Κριτικές
σε σύγκριση με το PSG8000S
σε σύγκριση με τη λειτουργία MAX
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό φορέα για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με χρόνο παροχής ατμού 1 λεπτού.