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  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό

Σειρά 7000Σύστημα σιδερώματος PerfectCare

PSG7300/20

Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό
Η νέα σειρά συστημάτων σιδερώματος PerfectCare 7000 έχει σχεδιαστεί για να σιδερώνετε εύκολα χωρίς κόπο με την αυτόματη λειτουργία ατμού. Χάρη στους αισθητήρες κινησης που διαθέτει, εκλύεται αυτόματα πανίσχυρος ατμός σε κάθε κίνηση σας καθώς σιδερώνετε. Επίσης, η τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανεύκολο σιδέρωμα χωρίς κόπο. Εξαιρετικά αποτελέσματα.

Γρήγορο σιδέρωμα χάρη στον έξυπνο αυτόματο ατμό

  • Αυτόματος ατμός χάρη στον αισθητήρα κίνησης

  • Κάθετος ατμός για κουρτίνες και ρούχα σε κρεμάστρα

  • OptimalTEMP εγγυημένα χωρίς καψίματα

  • Έως 170 γρ./λεπτό συνεχής ατμός, βολή ατμού 650 γρ.

  • 1 ώρα σιδερώματος χάρη στο μεγάλο δοχείο 1,5 L

Αυτόματο σύστημα ατμού για εύκολο σιδέρωμα χωρίς κόπο

Αυτόματο σύστημα ατμού για εύκολο σιδέρωμα χωρίς κόπο

Ο αισθητήρας κίνησης αναγνωρίζει πότε το σίδερο κινείται πάνω στα ρούχα σας και απελευθερώνει αυτόματα ισχυρό ατμό. Σιδερώστε εύκολα και γρήγορα χωρίς κόπο, καθώς το σύστημα σιδερώματος κάνει τη δουλειά για σας.

Νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για πανίσχυρο ατμό

Νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για πανίσχυρο ατμό

Διαθέτει νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για βελτιωμένη εμπειρία σιδερώματος και πιο ισχυρή παροχή ατμού χωρίς διακοπές. Η νέα γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower μειώνει τις υγρές κηλίδες στα ρούχα σας κατά το σιδέρωμα*, έτοιμη γκαρνταρόμπα χωρίς χρόνο αναμονής για στέγνωμα.

Πλάκα SteamGlide Elite για κορυφαία απόδοση ολίσθησης

Πλάκα SteamGlide Elite για κορυφαία απόδοση ολίσθησης

Η πλάκα SteamGlide Elite διαθέτει τη νεότερη και πιο προηγμένη τεχνολογία μας για απόλυτη ολίσθηση και εξαιρετική αντοχή στις γρατζουνιές. Το προηγμένο στρώμα νανο-τιτανίου παρέχει εξαιρετική επίδοση ολίσθησης σε όλα τα ρούχα για γρηγορότερα αποτελέσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με το PSG8000S

  2. σε σύγκριση με τη λειτουργία MAX

  3. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό φορέα για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού