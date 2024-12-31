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  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
  • Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο

Σειρά 7000Σύστημα σιδερώματος PerfectCare

PSG7200/20

Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο
Το νέο σύστημα σιδερώματος PerfectCare Σειρά 7000 έχει σχεδιαστεί για άνεση και ευκολία χρήσης. Το ελαφρύ και άνετο στον χειρισμό σίδερο παρέχει ισχυρό ατμό για τέλεια και γρήγορα αποτελέσματα. Με τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανεύκολο σιδέρωμα χωρίς κόπο. Εξαιρετικά αποτελέσματα.

Εύκολο στη χρήση και πανίσχυρο

  • Κάθετος ατμός για κουρτίνες και ρούχα σε κρεμάστρα

  • OptimalTEMP εγγυημένα χωρίς καψίματα

  • Έως 160 γρ./λεπτό συνεχής ατμός, βολή ατμού 600 γρ.

  • 1 ώρα σιδερώματος χάρη στο μεγάλο δοχείο 1,5 L

Νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για πανίσχυρο ατμό

Νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για πανίσχυρο ατμό

Διαθέτει νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για βελτιωμένη εμπειρία σιδερώματος και πιο ισχυρή παροχή ατμού χωρίς διακοπές. Η νέα γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower μειώνει τις υγρές κηλίδες στα ρούχα σας κατά το σιδέρωμα*, έτοιμη γκαρνταρόμπα χωρίς χρόνο αναμονής για στέγνωμα.

Πλάκα SteamGlide Elite για κορυφαία απόδοση ολίσθησης

Πλάκα SteamGlide Elite για κορυφαία απόδοση ολίσθησης

Η πλάκα SteamGlide Elite διαθέτει τη νεότερη και πιο προηγμένη τεχνολογία μας για απόλυτη ολίσθηση και εξαιρετική αντοχή στις γρατζουνιές. Το προηγμένο στρώμα νανο-τιτανίου παρέχει εξαιρετική επίδοση ολίσθησης σε όλα τα ρούχα για γρηγορότερα αποτελέσματα.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων για εύκολο γέμισμα

Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων για εύκολο γέμισμα

Μέχρι και 1 ώρα συνεχόμενο σιδέρωμα χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 1,5 λίτρων. Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, η ηχητική και φωτεινή ένδειξη θα σας υπενθυμίσει να ξαναγεμίσετε το αποσπώμενο δοχείο νερού, κάτι που μπορείτε να κάνετε εύκολα κάτω από τη βρύση μέσω του μεγάλου ανοίγματος πλήρωσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με το PSG8000S

  2. σε σύγκριση με τη λειτουργία MAX

  3. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό φορέα για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.