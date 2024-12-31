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PSG7200/20
Κάθετος ατμός για κουρτίνες και ρούχα σε κρεμάστρα
OptimalTEMP εγγυημένα χωρίς καψίματα
Έως 160 γρ./λεπτό συνεχής ατμός, βολή ατμού 600 γρ.
1 ώρα σιδερώματος χάρη στο μεγάλο δοχείο 1,5 L
Διαθέτει νέα τεχνολογικά εξελιγμένη γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower για βελτιωμένη εμπειρία σιδερώματος και πιο ισχυρή παροχή ατμού χωρίς διακοπές. Η νέα γεννήτρια παραγωγής ατμού TurboPower μειώνει τις υγρές κηλίδες στα ρούχα σας κατά το σιδέρωμα*, έτοιμη γκαρνταρόμπα χωρίς χρόνο αναμονής για στέγνωμα.
Η πλάκα SteamGlide Elite διαθέτει τη νεότερη και πιο προηγμένη τεχνολογία μας για απόλυτη ολίσθηση και εξαιρετική αντοχή στις γρατζουνιές. Το προηγμένο στρώμα νανο-τιτανίου παρέχει εξαιρετική επίδοση ολίσθησης σε όλα τα ρούχα για γρηγορότερα αποτελέσματα.
Μέχρι και 1 ώρα συνεχόμενο σιδέρωμα χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 1,5 λίτρων. Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, η ηχητική και φωτεινή ένδειξη θα σας υπενθυμίσει να ξαναγεμίσετε το αποσπώμενο δοχείο νερού, κάτι που μπορείτε να κάνετε εύκολα κάτω από τη βρύση μέσω του μεγάλου ανοίγματος πλήρωσης.
Κριτικές
σε σύγκριση με το PSG8000S
σε σύγκριση με τη λειτουργία MAX
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό φορέα για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.