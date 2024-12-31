Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,5 λίτρων για εύκολο γέμισμα

Μέχρι και 1 ώρα συνεχόμενο σιδέρωμα χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 1,5 λίτρων. Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, η ηχητική και φωτεινή ένδειξη θα σας υπενθυμίσει να ξαναγεμίσετε το αποσπώμενο δοχείο νερού, κάτι που μπορείτε να κάνετε εύκολα κάτω από τη βρύση μέσω του μεγάλου ανοίγματος πλήρωσης.