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  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
  • Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare 7000 SeriesΣύστημα Σιδερώματος

PSG7130/20

4.6
| (21) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό
Η Σειρά 7000 PerfectCare έχει σχεδιαστεί για τη δική σας άνεση και ευκολία. Χάρη στη νέα τεχνολογία αισθητήρων κίνησης, όταν ξεκινάτε το σιδέρωμα εκλύεται αυτόματα πανίσχυρος ατμός. Η τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα σε όλα τα ρούχα που σιδερώνονται.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανεύκολο σιδέρωμα. Εξαιρετικά αποτελέσματα.

Γρήγορο σιδέρωμα με αυτόματο ατμό

  • Έξυπνος αυτόματος ατμός

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα*

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

  • Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα με μία ιδανική ρύθμιση θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, όταν το αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.

Πανίσχυρος ατμός για αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για αφαίρεση των τσακίσεων

Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.

Μία ιδανική ρύθμιση θερμοκρασίας για όλα τα ρούχα που σιδερώνονται

Μία ιδανική ρύθμιση θερμοκρασίας για όλα τα ρούχα που σιδερώνονται

Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, εγγυημένα χωρίς καψίματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.6

από 5

21

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

05/08/2024

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Excelente escolha

Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

06/05/2022

Portugal

Portugal

Produto seguro e eficaz

Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.

Πλεονεκτήματα

Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.

Μειονεκτήματα

É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

03/05/2022

Portugal

Portugal

O produto supera todas as expetativas

Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.

Πλεονεκτήματα

Rapidez, Facilidade de utilização

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

  2. Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της λειτουργίας NORMAL του IEC 603311, σε σύγκριση με τη λειτουργία MAX