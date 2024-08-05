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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
Έξυπνος αυτόματος ατμός
Εγγυημένα χωρίς καψίματα*
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα με μία ιδανική ρύθμιση θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, όταν το αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.
Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.
Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, εγγυημένα χωρίς καψίματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.
Βραβεία
4.6
από 5
21
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Fera 2024
05/08/2024
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Excelente escolha
Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
eng.carlita
06/05/2022
Portugal
Μέρος της προώθησης
Produto seguro e eficaz
Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.
Πλεονεκτήματα
Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.
Μειονεκτήματα
É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
FCristina
03/05/2022
Portugal
Μέρος της προώθησης
O produto supera todas as expetativas
Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.
Πλεονεκτήματα
Rapidez, Facilidade de utilização
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της λειτουργίας NORMAL του IEC 603311, σε σύγκριση με τη λειτουργία MAX