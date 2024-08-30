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  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
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  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
  • Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare 7000 SeriesΣύστημα Σιδερώματος

PSG7030/20

4.5
| (368) Κριτικές | 91% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό
Το σύστημα σιδερώματος PerfectCare 7000 series έχει σχεδιαστεί για άνεση και ευκολία χρήσης. Είναι εξαιρετικά ελαφρύ και άνετο στον χειρισμό, ενώ παρέχει ισχυρό ατμό για τέλεια και γρήγορα αποτελέσματα. Η τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα σε όλα τα ρούχα που σιδερώνονται.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πανεύκολο σιδέρωμα. Εξαιρετικά αποτελέσματα.

Απίστευτα ελαφρύ και ισχυρό

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα*

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

  • Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

Πανίσχυρος ατμός για αφαίρεση των τσακίσεων

Πανίσχυρος ατμός για αφαίρεση των τσακίσεων

Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.

Μία ιδανική ρύθμιση θερμοκρασίας για όλα τα ρούχα που σιδερώνονται

Μία ιδανική ρύθμιση θερμοκρασίας για όλα τα ρούχα που σιδερώνονται

Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, εγγυημένα χωρίς καψίματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.

Ελαφρύ σίδερο, ιδανικό για κάθετο σιδέρωμα με ατμό

Ελαφρύ σίδερο, ιδανικό για κάθετο σιδέρωμα με ατμό

Το σίδερο είναι απίστευτα ελαφρύ, άνετο στον χειρισμό και γλιστράει εύκολα, μειώνοντας την καταπόνηση του καρπού σας. Χάρη στο ελάχιστο βάρος του (μόλις 800 γρ.) είναι επίσης εύχρηστο και αποτελεσματικό για κάθετο σιδέρωμα σε κουρτίνες και ρούχα σε κρεμάστρες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.5

από 5

368

Κριτικές

91%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

30/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Makes ironing easier

Easy to use, light weight iron but efficient on any fabric. Shuts off if left too long without moving. A good safety feature

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator

29/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Get One

This has to be one of the best steam irons out there

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator

04/03/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Fantastic iron.

This is my second Philips iron and i love it I still have my old one that I keep and I have to say is very solid and heavier. My new one is lighter but still does an amazing job, the downside is it is very creaky when I am ironing and it’s a bit annoying. Apart from that, yes I recommend it.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται