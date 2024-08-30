2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Εγγυημένα χωρίς καψίματα*
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο
Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.
Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, εγγυημένα χωρίς καψίματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.
Το σίδερο είναι απίστευτα ελαφρύ, άνετο στον χειρισμό και γλιστράει εύκολα, μειώνοντας την καταπόνηση του καρπού σας. Χάρη στο ελάχιστο βάρος του (μόλις 800 γρ.) είναι επίσης εύχρηστο και αποτελεσματικό για κάθετο σιδέρωμα σε κουρτίνες και ρούχα σε κρεμάστρες.
Βραβεία
4.5
από 5
368
Κριτικές
91%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Bunny77
30/08/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Makes ironing easier
Easy to use, light weight iron but efficient on any fabric. Shuts off if left too long without moving. A good safety feature
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator
ball
29/04/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Get One
This has to be one of the best steam irons out there
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator
Chrissie1150
04/03/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Fantastic iron.
This is my second Philips iron and i love it I still have my old one that I keep and I have to say is very solid and heavier. My new one is lighter but still does an amazing job, the downside is it is very creaky when I am ironing and it’s a bit annoying. Apart from that, yes I recommend it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series Steam Generator
Σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται