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  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό
  • Γρήγορο και δυνατό

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare 7000 SeriesΣύστημα σιδερώματος

PSG7028/30

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Γρήγορο και δυνατό
Το PerfectCare 7000 Series έχει σχεδιαστεί για άνεση και πρακτικότητα. Είναι εύκολο στον χειρισμό με αποσπώμενο δοχείο νερού, ενώ παρέχει ισχυρό ατμό για τέλεια και γρήγορα αποτελέσματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, θα σιδερώνετε τα ρούχα χωρίς καψίματα, εγγυημένα.
Δείτε όλα τα οφέλη

με μεγάλο αποσπώμενο δοχείο νερού

Γρήγορο και δυνατό

  • Μέγιστη πίεση 7,5 bar

  • Βολή ατμού έως 500 γρ.

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

  • Κλείδωμα μεταφοράς

Εγγυημένα χωρίς καψίματα

Εγγυημένα χωρίς καψίματα

Ακόμη και αν κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή αφαιρεθείτε, δεν θα καούν ποτέ τα ρούχα σας. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, υποσχόμαστε ότι αυτό το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την καυτή πλάκα πάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

Χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Εξοικονομήστε ένα βήμα στην εβδομαδιαία ρουτίνα σιδερώματος. Δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε τα υφάσματα ή να αλλάζετε τις ρυθμίσεις και να περιμένετε μέχρι να αλλάξει η θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTemp, μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από τζιν μέχρι ευαίσθητα μεταξωτά χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Η συσκευή ρυθμίζει τα πάντα για εσάς αμέσως και αυτόματα.

Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων

Όταν θέλετε να αντιμετωπίσετε τις δύσκολες τσακίσεις με ευκολία, βασιστείτε στη συνεχή παροχή ατμού που θα κάνει τη σκληρή δουλειά για εσάς. Δείτε τις ζάρες να εξαφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε μια επιπλέον βολή ατμού όπου είναι απαραίτητη. Είναι ιδανική επιλογή όταν θέλετε να σιδερώσετε κάθετα με ατμό κουρτίνες ή να φρεσκάρετε ρούχα σε κρεμάστρες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

17/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!

Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!

Πλεονεκτήματα

Υπερ .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

11/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας

Μειονεκτήματα

Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το FastCare Compact στη μέγιστη θερμοκρασία