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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Μέγιστη πίεση 7,5 bar
Βολή ατμού έως 500 γρ.
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Κλείδωμα μεταφοράς
Ακόμη και αν κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή αφαιρεθείτε, δεν θα καούν ποτέ τα ρούχα σας. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, υποσχόμαστε ότι αυτό το σίδερο με γεννήτρια ατμού δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την καυτή πλάκα πάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.
Εξοικονομήστε ένα βήμα στην εβδομαδιαία ρουτίνα σιδερώματος. Δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε τα υφάσματα ή να αλλάζετε τις ρυθμίσεις και να περιμένετε μέχρι να αλλάξει η θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTemp, μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από τζιν μέχρι ευαίσθητα μεταξωτά χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Η συσκευή ρυθμίζει τα πάντα για εσάς αμέσως και αυτόματα.
Όταν θέλετε να αντιμετωπίσετε τις δύσκολες τσακίσεις με ευκολία, βασιστείτε στη συνεχή παροχή ατμού που θα κάνει τη σκληρή δουλειά για εσάς. Δείτε τις ζάρες να εξαφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε μια επιπλέον βολή ατμού όπου είναι απαραίτητη. Είναι ιδανική επιλογή όταν θέλετε να σιδερώσετε κάθετα με ατμό κουρτίνες ή να φρεσκάρετε ρούχα σε κρεμάστρες.
Βραβεία
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Fanitzo
17/11/2022
Ελλάδα
Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!
Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!
Πλεονεκτήματα
Υπερ .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ilias 13
11/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας
Μειονεκτήματα
Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το FastCare Compact στη μέγιστη θερμοκρασία