Εύκολος καθαρισμός αλάτων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του σίδερου

Η συντήρηση του συστήματος σιδερώματος είναι πανεύκολη χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean. Θα σας υπενθυμίσει πότε είναι η ώρα να αφαιρέσετε τα άλατα ενώ περιλαμβάνει ένα δοχείο αφαλάτωσης που κάνει την αφαίρεση των αλάτων εύκολη και ασφαλή. Καθώς το δοχείο είναι επαναχρησιμοποιούμενο, εξοικονομείτε χρήματα και δεν θα χρειαστεί ποτέ να αγοράσετε επιπλέον εξαρτήματα.