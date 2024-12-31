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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
PSG6064/80
Ισχυρή παροχή ατμού
Εγγυημένα χωρίς καψίματα*
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Compact
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, ακόμα και εαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.
Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.
Η συντήρηση του συστήματος σιδερώματος είναι πανεύκολη χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean. Θα σας υπενθυμίσει πότε είναι η ώρα να αφαιρέσετε τα άλατα ενώ περιλαμβάνει ένα δοχείο αφαλάτωσης που κάνει την αφαίρεση των αλάτων εύκολη και ασφαλή. Καθώς το δοχείο είναι επαναχρησιμοποιούμενο, εξοικονομείτε χρήματα και δεν θα χρειαστεί ποτέ να αγοράσετε επιπλέον εξαρτήματα.
Βραβεία
Κριτικές
Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται