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Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
Το PerfectCare 6000 Series είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση ατμού, σε έναν πλήρως ανανεωμένο καισυμπαγή σχεδιασμό. Απολαύστε ταχύτερο σιδέρωμα, χωρίς συμβιβασμούς στον χώρο αποθήκευσης. Εγγυημένο σιδέρωμα χωρίς καψίματα* χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP.
Ισχυρή παροχή ατμού
Εγγυημένη προστασία από καψίματα
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8L
Συμπαγές
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, ακόμα και εαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.
Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.
Η συντήρηση του συστήματος σιδερώματος είναι πανεύκολη με το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean. Θα σας υπενθυμίσει πότε είναι ώρα να αφαιρέσετε τα άλατα και περιλαμβάνει ένα δοχείο που κάνει την αφαίρεση αλάτων εύκολη και ασφαλή. Καθώς είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, θα εξοικονομήσετε χρήματα και δεν θα χρειαστεί ποτέ να αγοράσετε επιπλέον φίλτρα.
Βραβεία
4.5
από 5
361
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Jojo2
08/09/2026
United Kingdom
Great product
Brilliant Iron would highly recommend it for the 'ironing lovers' !!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron
awekus
02/09/2026
United Kingdom
If you hate ironing like I do...
To be honest, I hate ironing. I had to use an older version of this steamer when I was away on holiday and just fell in love with it! I bought this one after returning home and am never going back to a traditional iron ever.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron
Ironski
22/05/2026
United Kingdom
Tefal replacement
Purchased to replace an old, top-line Tefal that coughed and splattered it's last. Tefal vs. Philips, Philips won based upon reviews and feel/looks in the shop. So much lighter and more powerful in use. Major bonus in the ability to iron Denim then silk/synthetic without have to wait. No more pre-sorting garments before ironing. Great buy to date. Just hope it lasts as long as the Tefal did.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron
Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται