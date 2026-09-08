ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.

Νέα σελίδα

PerfectCare 6000 SeriesΣύστημα σιδερώματος

PSG6026/20

4.5

| (361) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3 Βραβεία

Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.

Το PerfectCare 6000 Series είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση ατμού, σε έναν πλήρως ανανεωμένο καισυμπαγή σχεδιασμό. Απολαύστε ταχύτερο σιδέρωμα, χωρίς συμβιβασμούς στον χώρο αποθήκευσης. Εγγυημένο σιδέρωμα χωρίς καψίματα* χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.

  • Ισχυρή παροχή ατμού

  • Εγγυημένη προστασία από καψίματα

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8L

  • Συμπαγές

Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, ακόμα και εαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.

Πανίσχυρος ατμός για αφαίρεση των τσακίσεων

Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων από τα πιο χοντρά υφάσματα.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων με το Smart Calc Clean για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Η συντήρηση του συστήματος σιδερώματος είναι πανεύκολη με το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean. Θα σας υπενθυμίσει πότε είναι ώρα να αφαιρέσετε τα άλατα και περιλαμβάνει ένα δοχείο που κάνει την αφαίρεση αλάτων εύκολη και ασφαλή. Καθώς είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, θα εξοικονομήσετε χρήματα και δεν θα χρειαστεί ποτέ να αγοράσετε επιπλέον φίλτρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.5

από 5

361

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

08/09/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Brilliant Iron would highly recommend it for the 'ironing lovers' !!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron

02/09/2026

United Kingdom

United Kingdom

If you hate ironing like I do...

To be honest, I hate ironing. I had to use an older version of this steamer when I was away on holiday and just fell in love with it! I bought this one after returning home and am never going back to a traditional iron ever.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron

22/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Tefal replacement

Purchased to replace an old, top-line Tefal that coughed and splattered it's last. Tefal vs. Philips, Philips won based upon reviews and feel/looks in the shop. So much lighter and more powerful in use. Major bonus in the ability to iron Denim then silk/synthetic without have to wait. No more pre-sorting garments before ironing. Great buy to date. Just hope it lasts as long as the Tefal did.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare 6000 Series Steam Generator Iron

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται