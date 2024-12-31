Εύκολος καθαρισμός αλάτων με το Smart Calc Clean για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Η συντήρηση του συστήματος σιδερώματος είναι πανεύκολη με το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean. Θα σας υπενθυμίσει πότε είναι ώρα να αφαιρέσετε τα άλατα και περιλαμβάνει ένα δοχείο που κάνει την αφαίρεση αλάτων εύκολη και ασφαλή. Καθώς είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, θα εξοικονομήσετε χρήματα και δεν θα χρειαστεί ποτέ να αγοράσετε επιπλέον φίλτρα.