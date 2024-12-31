2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
PSG6023/20
Ισχυρή παροχή ατμού
Εγγυημένα χωρίς καψίματα
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 L
Συμπαγές
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, ακόμα και εαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.
Η συντήρηση του συστήματος σιδερώματος είναι πανεύκολη με το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean. Θα σας υπενθυμίσει πότε είναι ώρα να αφαιρέσετε τα άλατα και περιλαμβάνει ένα δοχείο που κάνει την αφαίρεση αλάτων εύκολη και ασφαλή. Καθώς είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, θα εξοικονομήσετε χρήματα και δεν θα χρειαστεί ποτέ να αγοράσετε επιπλέον φίλτρα.
Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων ακόμη και στα πιο χοντρά υφάσματα.
Βραβεία
Κριτικές
Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται