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  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
  • Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.

PerfectCare 6000 SeriesΣύστημα σιδερώματος

PSG6023/20

3 Βραβεία

Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.
Το PerfectCare 6000 Series είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση ατμού, και πλέον διαθέτει πλήρως ανανεωμένο, συμπαγή σχεδιασμό. Απολαύστε ταχύτερο σιδέρωμα, χωρίς συμβιβασμούς ως προς τον χώρο αποθήκευσης. Εγγυημένο σιδέρωμα χωρίς καψίματα* χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP.
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Εξαιρετικά γρήγορο. Εξαιρετικά μικρό.

  • Ισχυρή παροχή ατμού

  • Εγγυημένα χωρίς καψίματα

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 L

  • Συμπαγές

Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, ακόμα και εαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.

Εύκολος καθαρισμός αλάτων με το Smart Calc Clean για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του σίδερου

Η συντήρηση του συστήματος σιδερώματος είναι πανεύκολη με το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης αλάτων Smart Calc Clean. Θα σας υπενθυμίσει πότε είναι ώρα να αφαιρέσετε τα άλατα και περιλαμβάνει ένα δοχείο που κάνει την αφαίρεση αλάτων εύκολη και ασφαλή. Καθώς είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, θα εξοικονομήσετε χρήματα και δεν θα χρειαστεί ποτέ να αγοράσετε επιπλέον φίλτρα.

Πανίσχυρος ατμός για αφαίρεση των τσακίσεων

Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων ακόμη και στα πιο χοντρά υφάσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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  1. Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται