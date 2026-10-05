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PSG4020/30
Απόλυτα Συμπαγής Σχεδίαση. Ισχυρή Απόδοση.
Η σειρά PerfectCare 4000 έχει σχεδιαστεί στην πιο συμπαγή μορφή για να προσφέρει ισχυρή απόδοση ατμού. Απολαύστε γρηγορότερο σιδέρωμα χωρίς να θυσιάζετε χώρο αποθήκευσης. Χωρίς κάψιμο εγγυημένα* χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP.
Η πιο συμπαγής σχεδίαση εξοικονομεί χώρο και ταιριάζει άνετα στο σπίτι σας.
Ισχυρός ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων στα πιο παχιά υφάσματα.
Η τεχνολογία OptimalTEMP προστατεύει κάθε ύφασμα που σιδερώνεται και αποτρέπει το κάψιμο
Το ελαφρύ και μικρό μέγεθος το καθιστά ιδανικό για αποθήκευση, ενώ τοποθετείται άνετα πάνω στη σιδερώστρα. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ProVelocity, οι γεννήτριες ατμού είναι μικρότερες από ποτέ.
Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων ακόμη και στα πιο χοντρά υφάσματα.
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, ακόμα και εαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.
Κριτικές
Σε όλα τα υφάσματα που μπορούν να σιδερωθούν.
Σε σύγκριση με τη λειτουργία MAX.
Δοκιμασμένο από εξωτερικό φορέα για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 με 1 λεπτό χρόνο ατμού.