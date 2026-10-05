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  • PSG4020_20, Standard Product Photo
  • PSG4020_20, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4020_20, Standard Product Photo
  • PSG4020_20, Standard Product Photo
  • PSG4020_20, Standard Product Photo
  • PSG4020_20, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4020_20, Standard Product Photo

Νέα σελίδα

Σειρά 4000Σύστημα σιδερώματος

PSG4020/20

Απόλυτα Συμπαγής Σχεδίαση. Ισχυρή Απόδοση.

Η σειρά PerfectCare 4000 έχει σχεδιαστεί στην πιο συμπαγή μορφή για να προσφέρει ισχυρή απόδοση ατμού. Απολαύστε γρηγορότερο σιδέρωμα χωρίς να θυσιάσετε χώρο αποθήκευσης. Χωρίς κάψιμο εγγυημένα* χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP.

Δείτε όλα τα οφέλη

Το πιο συμπαγές σύστημα σιδερώματος Philips χωρίς κάψιμο

Απόλυτα Συμπαγής Σχεδίαση. Ισχυρή Απόδοση.

  • Η πιο συμπαγής σχεδίαση εξοικονομεί χώρο και ταιριάζει αβίαστα στο σπίτι σας.

  • Ισχυρός ατμός για αποτελεσματική απομάκρυνση ακόμη και των πιο επίμονων τσακίσεων στα πιο παχιά υφάσματα.

  • Η τεχνολογία OptimalTEMP προστατεύει κάθε ύφασμα που σιδερώνεται και αποτρέπει το κάψιμο

Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου

Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου

Το ελαφρύ και μικρό μέγεθος το καθιστά ιδανικό για αποθήκευση, ενώ τοποθετείται άνετα πάνω στη σιδερώστρα. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ProVelocity, οι γεννήτριες ατμού είναι μικρότερες από ποτέ.

Ισχυρή παροχή ατμού

Ισχυρή παροχή ατμού

Ισχυρός, συνεχής ατμός για αποτελεσματική αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων ακόμη και στα πιο χοντρά υφάσματα.

Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, ακόμα και εαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

  2. Σε σύγκριση με τη λειτουργία MAX.

  3. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό φορέα για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 με 1 λεπτό χρόνο ατμού.