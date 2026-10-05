Τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα σιδερώνεται, ακόμα και εαν παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Μπορείτε να το αφήσετε με ασφάλεια απευθείας επάνω στα ρούχα ή στη σιδερώστρα.