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  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*

Series 3000Γεννήτρια ατμού

PSG3000/20

1
| (1) Κριτική

1 βραβείο

Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στο σιδέρωμα και περισσότερο χρόνο φορώντας και απολαμβάνοντας τα ρούχα σας, με τη γεννήτρια ατμού σειράς 3000.
Δείτε όλα τα οφέλη

Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*

  • Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar

  • Συνεχής παροχή ατμού 120 γρ./λεπτό

  • Βολή ατμού 350 γρ.

Γρήγορο σιδέρωμα με βολή ατμού 350 γρ.

Γρήγορο σιδέρωμα με βολή ατμού 350 γρ.

Σιδερώστε γρήγορα και αποτελεσματικά και τελειώστε τις δουλειές σας πιο γρήγορα.

Ανθεκτική κεραμική πλάκα για εύκολη ολίσθηση

Ανθεκτική κεραμική πλάκα για εύκολη ολίσθηση

Η ειδική κεραμική πλάκα γλιστράει ομαλά σε κάθε ύφασμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.

Γρήγορη απομάκρυνση ζαρών με συνεχή παροχή ατμού 120 γρ./λεπτό

Γρήγορη απομάκρυνση ζαρών με συνεχή παροχή ατμού 120 γρ./λεπτό

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού απομακρύνει όλες τις ζάρες από όλα τα υφάσματα με ευκολία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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1.0

από 5

1

Κριτική

5
4
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2

30/12/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..

Η αξιολογηση έγινε για Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού

Η αξιολογηση έγινε για Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με το ατμοσίδερο EasySpeed GC1742

  2. 30% εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στη λειτουργία Eco