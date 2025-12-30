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PSG3000/20
Μέγιστη πίεση αντλίας 6 bar
Συνεχής παροχή ατμού 120 γρ./λεπτό
Βολή ατμού 350 γρ.
Σιδερώστε γρήγορα και αποτελεσματικά και τελειώστε τις δουλειές σας πιο γρήγορα.
Η ειδική κεραμική πλάκα γλιστράει ομαλά σε κάθε ύφασμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού απομακρύνει όλες τις ζάρες από όλα τα υφάσματα με ευκολία.
Βραβεία
1.0
από 5
1
Κριτική
Μαρ38
30/12/2025
Ελλάδα
Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..
Η αξιολογηση έγινε για Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού
Η αξιολογηση έγινε για Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού
σε σύγκριση με το ατμοσίδερο EasySpeed GC1742
30% εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στη λειτουργία Eco