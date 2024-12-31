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PSG2001/80
Μέγιστη πίεση ατμού 6 bar
130g/min συνεχής ατμός
Βολή ατμού 300 g
Σιδερώστε τα ρούχα σας γρήγορα και αποτελεσματικά ολοκληρώνοντας τις δουλειές σας πιο γρήγορα.
Η ειδική κεραμική πλάκα γλιστράει ομαλά σε κάθε ύφασμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.
Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού απομακρύνει όλες τις τσακίσεις από όλα τα υφάσματα με ευκολία.
Βραβεία
Κριτικές
σε σύγκριση με το ατμοσίδερο EasySpeed GC1742
30% εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στη λειτουργία Eco