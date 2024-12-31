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  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
  • Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*

Series 2000Σύστημα σιδερώματος

PSG2001/80

1 βραβείο

Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*
Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στο σιδέρωμα και περισσότερο χρόνο στο να φορέσετε και να χαρείτε τα ρούχα σας, τέλεια σιδερωμένα με το σύστημα σιδερώματος σειράς 2000
Δείτε όλα τα οφέλη

Έως 25% λιγότερος χρόνος σιδερώματος*

  • Μέγιστη πίεση ατμού 6 bar

  • 130g/min συνεχής ατμός

  • Βολή ατμού 300 g

Γρήγορο σιδέρωμα με βολή ατμού 300 g

Γρήγορο σιδέρωμα με βολή ατμού 300 g

Σιδερώστε τα ρούχα σας γρήγορα και αποτελεσματικά ολοκληρώνοντας τις δουλειές σας πιο γρήγορα.

Ανθεκτική κεραμική πλάκα για εύκολη ολίσθηση

Ανθεκτική κεραμική πλάκα για εύκολη ολίσθηση

Η ειδική κεραμική πλάκα γλιστράει ομαλά σε κάθε ύφασμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων με 130 g/min συνεχή ατμό

Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων με 130 g/min συνεχή ατμό

Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού απομακρύνει όλες τις τσακίσεις από όλα τα υφάσματα με ευκολία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με το ατμοσίδερο EasySpeed GC1742

  2. 30% εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στη λειτουργία Eco